ЕС ужесточает утилизацию авто: что изменится в 2026 году

Новое правило ЕС по утилизации старых автомобилей направлено на то, чтобы запретить простую перепродажу машин, которые считаются старыми или небезопасными для движения. Речь идет о транспорте, который уже не соответствует требованиям и может представлять риск на дороге. Особенно сильно эти изменения затронут пенсионеров, у которых автомобиль больше не имеет действующего техосмотра (TÜV), пишет Аusnews.de.

ЕС ужесточает утилизацию авто

Важно понимать: новое правило ЕС по утилизации старых автомобилей касается не только пенсионеров, но и всех владельцев машин. Однако именно пожилым людям стоит обратить на это особое внимание, потому что изменения напрямую затронут и их. Поэтому возникает вопрос — в чем суть новых правил и на что пенсионерам нужно будет обращать внимание в будущем?

С помощью этого постановления ЕС хочет обновить действующие нормы по утилизации автомобилей, которые были приняты еще в 2000 году.

Главная цель — сделать правила более современными: ужесточить экологические требования, увеличить долю переработки и добиться того, чтобы старые автомобили не просто исчезали с рынка, а правильно и безопасно утилизировались, как отмечают представители автомобильной отрасли Шлезвиг-Гольштейна.

На данный момент в проекте предусмотрены следующие изменения:

При каждой смене владельца нужно будет официально подтвердить, что автомобиль не считается «старым транспортным средством» и может дальше использоваться.

Скорее всего, для этого подойдет действующий протокол техосмотра (HU), который подтверждает, что машина исправна и допущена к эксплуатации.Если же срок техосмотра

уже истек, одного этого документа будет недостаточно — тогда потребуется дополнительное заключение о том, что автомобиль все еще пригоден для езды.

В целом процедуру частных продаж планируют сделать проще, но это не коснется продаж через интернет. Наоборот, при размещении объявления на таких платформах, как mobile.de или AutoScout24, в будущем могут сразу требовать загрузку технических документов на автомобиль.

Для пожилых автомобилистов это означает прежде всего одно: в будущем уже не получится просто сделать несколько фотографий машины и быстро выставить ее на продажу на любой онлайн-площадке. Теперь тем, кто хочет продать автомобиль, придется учитывать более строгие требования и заранее готовить необходимые документы.

Для многих пенсионеров это также означает, что продать машину быстро и сразу получить деньги, как раньше, уже не выйдет. Процесс может занять больше времени и потребовать дополнительных шагов, например, подтверждения технического состояния автомобиля.

В итоге продажа автомобиля станет более сложной и затратной по времени. Поэтому тем, кто рассчитывает продать машину, чтобы увеличить доход к пенсии и иметь больше денег в старости, стоит заранее подготовиться и учитывать новые правила.

Постановление об утилизации старых автомобилей в Германии в 2026: пенсионерам пока не нужно реагировать

Пока автомобилистам, в том числе пенсионерам, не стоит переживать. Несмотря на сообщения в некоторых СМИ о том, что новое правило ЕС начнет действовать уже с 2026 года, это не совсем так.

На середину марта 2026 года постановление об утилизации старых автомобилей уже согласовано на политическом уровне, но еще не вступило в силу полностью. Как поясняет Федеральная ассоциация вторичного сырья и утилизации, документ пока не завершил все формальные процедуры.