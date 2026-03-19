19 марта 2026, 10:24 Читати українською

Чехия меняет правила пребывания иностранцев: что нужно знать

В Чехии готовятся к существенному обновлению правил пребывания иностранцев. Правительство страны уже одобрило соответствующий закон, который реформирует систему оформления документов и усиливает контроль за миграционными процессами. Об этом пишет Visitukraine.today со ссылкой на mv.gov.cz.

Что нужно знать

Нововведения не меняют базовые условия получения вида на жительство и не касаются убежища или временной защиты. В то же время они существенно меняют саму процедуру взаимодействия иностранцев с государственными органами.

Главное изменение — цифровизация всех процедур

Одно из ключевых нововведений — переход к онлайн-системе подачи заявлений. Иностранцы смогут:

  • подавать документы на проживание дистанционно;
  • общаться с государственными органами онлайн;
  • получать решения быстрее благодаря автоматизации процессов.

Это означает постепенный отказ от бумажных заявлений и очередей, которые до сих пор оставались одной из главных проблем миграционной системы.

Больше ответственности для работодателей и организаций

Новый закон также предусматривает усиление ответственности для тех, кто приглашает иностранцев в Чехию. Речь идет о работодателях, университетах, спортивных организациях. Именно эти стороны теперь будут нести большую ответственность за соблюдение правил пребывания приглашенных лиц.

Могут изменить квоты на въезд иностранцев

Закон также открывает возможность для расширения квот на въезд иностранцев в зависимости от страны происхождения и цели пребывания. Это означает, что Чехия сможет более гибко реагировать на потребности рынка труда и сферы образования.

Более быстрое аннулирование видов на жительство

Еще одно важное изменение — ускорение процедуры аннулирования видов на жительство. Это коснется иностранцев, нарушающих закон или представляющих угрозу общественному порядку. Таким образом государство усиливает контроль за соблюдением правил пребывания.

Обязательная регистрация граждан ЕС

Новые правила вводят обязательную регистрацию для граждан ЕС, пребывающих в Чехии более 90 дней. Ранее эта процедура была добровольной, но теперь станет обязательной, что позволит государству лучше отслеживать миграционные процессы даже в пределах Европейского Союза.

Когда новые правила вступят в силу

Закон еще должен пройти все этапы принятия — его должен утвердить парламент и подписать президент. Ожидается, что новые правила начнут действовать одновременно с запуском цифровой системы в ближайшие годы.

Фактически Чехия движется к более современной и контролируемой миграционной модели. В то же время это означает и большую ответственность для самих иностранцев: любые нарушения могут быстрее привести к потере вида на жительство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
