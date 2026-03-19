19 марта 2026, 8:51

Нефть снова дорожает: рынки закладывают риски нового конфликта

Цены на нефть выросли на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке, в частности, после ударов Ирана по энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent по состоянию на 08:14 по Киеву повысились на $5,44 или 5% — до $112,82 за баррель. Американская WTI прибавила 78 центов, или 0,8% — до $96,24 за баррель.

Причиной роста стала атака Ирана на энергетические объекты в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары по газовому месторождению South Pars.

В частности, компания QatarEnergy сообщила о «значительных повреждениях» энергетического хаба в Рас-Лаффане — ключевом центре переработки СПГ в стране. В то же время, Саудовская Аравия заявила о перехвате четырех баллистических ракет, выпущенных в направлении Эр-Рияда, а также о попытке атаки дронов на газовую инфраструктуру.

Что говорят аналитики

Аналитики отмечают, что удары по энергетическим объектам и обострение конфликта указывают на риск продолжительных перебоев со снабжением нефтью.

«Эскалация на Ближнем Востоке и прицельные атаки на инфраструктуру свидетельствуют о возможных длительных перебоях поставок», — отметила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Дополнительным фактором поддержки цен стали сигналы от Федеральной резервной системы США, оставившей ставки без изменений, но предупредившей о росте инфляционных рисков на фоне войны.

В то же время, на рынке сохраняется значительный спрэд между Brent и WTI — наибольший за 11 лет, что объясняется высвобождением стратегических запасов в США и высокими транспортными расходами.

Участники рынка ожидают, что цены будут оставаться под давлением геополитики, поскольку признаков деэскалации нет, а Ормузский пролив до сих пор не возобновил полноценную работу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
