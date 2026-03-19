Штрафов станет больше: что правительство подготовило для малого бизнеса

Демонтаж Министерством финансов упрощенной системы налогообложения (УСН) поступает в финальную фазу. Об этом свидетельствует февральский Меморандум по МВФ. Настоящий документ в сфере налогов на треть сформирован за счет обещаний, связанных с плательщиками единого налога в рамках устранения злоупотребления упрощенной системой. Что ждет малый бизнес в следующие 2 года рассказал старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.

Из наиболее известного обществу

№ 1: Распространение требований НДС на всех плательщиков единого налога. Единственное, что сделают — впервые за 16 лет увеличат порог регистрации в качестве налогоплательщика, однако постепенно и не более чем с 1 до 4 млн грн. Как следствие, даже вторая группа плательщиков единого налога (предельный лимит дохода до 7,2 млн грн) будет подлежать обязательной регистрации в качестве плательщика НДС. Лакмусовая особенность — распространять НДС на ФЛП планируют раньше (с 01.01.2027), чем рассчитывать налоговый разрыв (VAT tax gap), который покажет пробелы в НДС.

№ 2: Увеличенная ставка военного сбора (5% — для всех и 1% или 10% МЗП — для УСН) становится постоянной, а не временной (до окончания войны)

№ 3: Каждого предпринимателя налоговая служба сможет оценить: «Не является ли он скрытым наемным работником?» (так называемые «8 признаков трудовых отношений»). Соответствующий правительственный законопроект № 14386 от 15.01.26 (новый Трудовой кодекс) уже находится в парламенте и готовится к голосованию.

Неожиданности и алогизмы

№ 4: Особенно фискально опасной (якобы из-за высокого риска сокрытия трудовых отношений) власть считает вторую группу плательщиков единого налога. Поэтому из 2-й группы исключат значительное количество видов услуг (в частности, ИТ-услуги, консультационные услуги в области бухгалтерского учета и аудита, маркетинг, инженерия и право)

№ 5: Налоговая нагрузка 3-й группы (даже после военного сбора) является неудовлетворительной. Поэтому ее (максимум через год) ждут дифференцированные и повышенные ставки единого налога, с особым акцентом на виды деятельности, которые станут изгоями из 2-й группы (то есть айтишники, юристы, проектировщики, дизайнеры, маркетологи, бухгалтеры и консалтанты)

№ 6: Помимо угрозы признания «скрытым наемным работником» упрощенцев ждет еще одна оценочная новинка — «Являются ли они элементом искусственного разделения бизнеса?». И хотя аналоги этого механизма существуют в развитых демократиях (например, Великобритании), однако украинский опыт имплементации, как правило, является наиболее агрессивным по отношению к бизнесу

№ 7: Министерство финансов видит угрозу даже в свободном переходе субъектов между общей и упрощенной системами налогообложения — будут введены ограничения на возможность вернуться к использованию УСН после перехода на общую систему

№ 8: Внедрение правил ЕС по противодействию уклонению от налогообложения не обошло стороной ФЛП. Законопроект Минфина от 24 февраля предусматривает, что доходы предпринимателей, которые будут признаны «налоговым злоупотреблением» (новый термин), будут облагаться налогом в размере 30% с возможностью аннулирования регистрации в качестве плательщика единого налога.

Итоги

Если все замыслы фискальных властей будут реализованы, тогда:

Контакты субъектов упрощенной системы с налоговой службой станут более частыми и неприятными (когда налоговики начнут решать, является ли ФЛП и его деятельность наемным работником / элементом дробления какого-либо бизнеса / налоговым злоупотреблением);

Регулирования, дискреции и штрафов — значительно станет больше;

Произойдет «великое изгнание услуг» из второй группы плательщиков единого налога;

Налоговая нагрузка на УСН- безусловно, возрастет.

Малый бизнес на упрощенной системе окончательно приобретет статус главного врага и крупнейшего налогового уклониста в Украине.