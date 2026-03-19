Штрафов станет больше: что правительство подготовило для малого бизнеса

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 марта 2026, 7:50 Читати українською

Штрафов станет больше: что правительство подготовило для малого бизнеса

Демонтаж Министерством финансов упрощенной системы налогообложения (УСН) поступает в финальную фазу. Об этом свидетельствует февральский Меморандум по МВФ. Настоящий документ в сфере налогов на треть сформирован за счет обещаний, связанных с плательщиками единого налога в рамках устранения злоупотребления упрощенной системой. Что ждет малый бизнес в следующие 2 года рассказал старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.

Демонтаж Министерством финансов упрощенной системы налогообложения (УСН) поступает в финальную фазу.

Из наиболее известного обществу

№ 1: Распространение требований НДС на всех плательщиков единого налога. Единственное, что сделают — впервые за 16 лет увеличат порог регистрации в качестве налогоплательщика, однако постепенно и не более чем с 1 до 4 млн грн. Как следствие, даже вторая группа плательщиков единого налога (предельный лимит дохода до 7,2 млн грн) будет подлежать обязательной регистрации в качестве плательщика НДС. Лакмусовая особенность — распространять НДС на ФЛП планируют раньше (с 01.01.2027), чем рассчитывать налоговый разрыв (VAT tax gap), который покажет пробелы в НДС.

№ 2: Увеличенная ставка военного сбора (5% — для всех и 1% или 10% МЗП — для УСН) становится постоянной, а не временной (до окончания войны)

№ 3: Каждого предпринимателя налоговая служба сможет оценить: «Не является ли он скрытым наемным работником?» (так называемые «8 признаков трудовых отношений»). Соответствующий правительственный законопроект № 14386 от 15.01.26 (новый Трудовой кодекс) уже находится в парламенте и готовится к голосованию.

Неожиданности и алогизмы

№ 4: Особенно фискально опасной (якобы из-за высокого риска сокрытия трудовых отношений) власть считает вторую группу плательщиков единого налога. Поэтому из 2-й группы исключат значительное количество видов услуг (в частности, ИТ-услуги, консультационные услуги в области бухгалтерского учета и аудита, маркетинг, инженерия и право)

№ 5: Налоговая нагрузка 3-й группы (даже после военного сбора) является неудовлетворительной. Поэтому ее (максимум через год) ждут дифференцированные и повышенные ставки единого налога, с особым акцентом на виды деятельности, которые станут изгоями из 2-й группы (то есть айтишники, юристы, проектировщики, дизайнеры, маркетологи, бухгалтеры и консалтанты)

№ 6: Помимо угрозы признания «скрытым наемным работником» упрощенцев ждет еще одна оценочная новинка — «Являются ли они элементом искусственного разделения бизнеса?». И хотя аналоги этого механизма существуют в развитых демократиях (например, Великобритании), однако украинский опыт имплементации, как правило, является наиболее агрессивным по отношению к бизнесу

№ 7: Министерство финансов видит угрозу даже в свободном переходе субъектов между общей и упрощенной системами налогообложения — будут введены ограничения на возможность вернуться к использованию УСН после перехода на общую систему

№ 8: Внедрение правил ЕС по противодействию уклонению от налогообложения не обошло стороной ФЛП. Законопроект Минфина от 24 февраля предусматривает, что доходы предпринимателей, которые будут признаны «налоговым злоупотреблением» (новый термин), будут облагаться налогом в размере 30% с возможностью аннулирования регистрации в качестве плательщика единого налога.

Итоги

Если все замыслы фискальных властей будут реализованы, тогда:

  • Контакты субъектов упрощенной системы с налоговой службой станут более частыми и неприятными (когда налоговики начнут решать, является ли ФЛП и его деятельность наемным работником / элементом дробления какого-либо бизнеса / налоговым злоупотреблением);
  • Регулирования, дискреции и штрафов — значительно станет больше;
  • Произойдет «великое изгнание услуг» из второй группы плательщиков единого налога;
  • Налоговая нагрузка на УСН- безусловно, возрастет.

Малый бизнес на упрощенной системе окончательно приобретет статус главного врага и крупнейшего налогового уклониста в Украине.

Автор:
Черкашин Вячеслав
Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
19 марта 2026, 9:17
#
Треба ще більше штрафів!!!

Щоб бізнеси винаймали маленьке приміщення, а коли приходили туди з перевірками, то просто казали, що не знають хто ці люди і взагалі вони сюди випадково прийшли, бо помилилися адресою, ну і щоб працювали в тіні, бо владі мало все нажертися крадених грошей))
+
0
HappyInterest
HappyInterest
19 марта 2026, 10:24
#
У нас і так людина пересічна втрачає до 80% процентів заробленого (коли все по правилам платиться), тож є ще куди рости . читайте в моєму блозі https://minfin.com.ua/ua/blogs/happyinterest/251994/ Закон Парето и налоги 20%… а может 80?

фоп — не є людина пересічна, видно хочуть зробити її такою. який тоді сенс в тому фопі. якась агентура розвалює країну зсередини
+
0
vovan9870
vovan9870
19 марта 2026, 11:08
#
Тобто податкове навантаження в 1% великого бізнесу по ПДВ є задовільним, а 6% для ССО — є незадовільним. Дивна логіка.
+
0
zevs1
zevs1
19 марта 2026, 12:06
#
Эти налоговвые нововведения точ в точ под копирку как Раше.
Ничего никого не смущает что в реальности происходит, похоже на то что российская агентура в Украине проводят свои реформы.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает kalchu и 35 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами