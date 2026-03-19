Как получить налоговую скидку. В ГНС объяснили, на чем можно реально сэкономить

Налоговая скидка — это возможность для официально трудоустроенных граждан вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Воспользоваться налоговой скидкой могут физические лица — резиденты Украины. Главное условие: вы должны получать официальную заработную плату, с которой удерживается налог на доходы физических лиц, говорится в сообщении ГНС.

Что дает скидка

Скидка позволяет уменьшить ваш годовой налогооблагаемый доход на сумму расходов, понесенных на покупку определенных товаров, работ или услуг у резидентов Украины.

Какие расходы можно включить в налоговую скидку

В налоговую скидку могут быть включены расходы на:

Образование — оплату обучения в детских садах, школах, профессионально-технических и высших учебных заведениях (для себя или родственников первой степени родства).

Жилье — уплату процентов по ипотечному кредиту.

Медицинские услуги — в частности, расходы на вспомогательные репродуктивные технологии.

Страхование — взносы по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения.

Благотворительность — пожертвования некоммерческим организациям (в пределах 4 % от годового налогооблагаемого дохода).

Какие документы необходимы

В налоговую скидку включаются только фактически понесенные расходы, подтвержденные документально. Налогоплательщику необходимо иметь:

квитанции, фискальные или товарные чеки;

договоры с поставщиками услуг;

приходные кассовые ордера.

В документах обязательно должны быть указаны стоимость товаров или услуг и дата их приобретения или предоставления.

Как подать декларацию

Чтобы получить налоговую скидку, необходимо:

Подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах, в которой указать основания для получения скидки и суммы расходов. Декларация подается до 31 декабря (включительно) года, следующего за отчетным.

Предоставить копии подтверждающих документов вместе с декларацией. Оригиналы документов необходимо хранить в течение всего срока исковой давности.

Учесть, что общая сумма налоговой скидки не может превышать годовой доход, полученный в виде заработной платы.

К отдельным видам расходов могут применяться специальные ограничения, установленные законодательством.

Право на налоговую скидку действует только в течение одного года.