Налоговая скидка — это возможность для официально трудоустроенных граждан вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Воспользоваться налоговой скидкой могут физические лица — резиденты Украины. Главное условие: вы должны получать официальную заработную плату, с которой удерживается налог на доходы физических лиц, говорится в сообщении ГНС.
Как получить налоговую скидку. В ГНС объяснили, на чем можно реально сэкономить
Что дает скидка
Скидка позволяет уменьшить ваш годовой налогооблагаемый доход на сумму расходов, понесенных на покупку определенных товаров, работ или услуг у резидентов Украины.
Какие расходы можно включить в налоговую скидку
В налоговую скидку могут быть включены расходы на:
- Образование — оплату обучения в детских садах, школах, профессионально-технических и высших учебных заведениях (для себя или родственников первой степени родства).
- Жилье — уплату процентов по ипотечному кредиту.
- Медицинские услуги — в частности, расходы на вспомогательные репродуктивные технологии.
- Страхование — взносы по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения.
- Благотворительность — пожертвования некоммерческим организациям (в пределах 4 % от годового налогооблагаемого дохода).
Какие документы необходимы
В налоговую скидку включаются только фактически понесенные расходы, подтвержденные документально. Налогоплательщику необходимо иметь:
- квитанции, фискальные или товарные чеки;
- договоры с поставщиками услуг;
- приходные кассовые ордера.
В документах обязательно должны быть указаны стоимость товаров или услуг и дата их приобретения или предоставления.
Как подать декларацию
Чтобы получить налоговую скидку, необходимо:
- Подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах, в которой указать основания для получения скидки и суммы расходов. Декларация подается до 31 декабря (включительно) года, следующего за отчетным.
- Предоставить копии подтверждающих документов вместе с декларацией. Оригиналы документов необходимо хранить в течение всего срока исковой давности.
- Учесть, что общая сумма налоговой скидки не может превышать годовой доход, полученный в виде заработной платы.
- К отдельным видам расходов могут применяться специальные ограничения, установленные законодательством.
Право на налоговую скидку действует только в течение одного года.
Источник: Минфин
