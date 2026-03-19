Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 марта 2026, 9:24

Как получить налоговую скидку. В ГНС объяснили, на чем можно реально сэкономить

Налоговая скидка — это возможность для официально трудоустроенных граждан вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Воспользоваться налоговой скидкой могут физические лица — резиденты Украины. Главное условие: вы должны получать официальную заработную плату, с которой удерживается налог на доходы физических лиц, говорится в сообщении ГНС.

Что дает скидка

Скидка позволяет уменьшить ваш годовой налогооблагаемый доход на сумму расходов, понесенных на покупку определенных товаров, работ или услуг у резидентов Украины.

Какие расходы можно включить в налоговую скидку

В налоговую скидку могут быть включены расходы на:

  • Образование — оплату обучения в детских садах, школах, профессионально-технических и высших учебных заведениях (для себя или родственников первой степени родства).
  • Жилье — уплату процентов по ипотечному кредиту.
  • Медицинские услуги — в частности, расходы на вспомогательные репродуктивные технологии.
  • Страхование — взносы по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения.
  • Благотворительность — пожертвования некоммерческим организациям (в пределах 4 % от годового налогооблагаемого дохода).

Какие документы необходимы

В налоговую скидку включаются только фактически понесенные расходы, подтвержденные документально. Налогоплательщику необходимо иметь:

  • квитанции, фискальные или товарные чеки;
  • договоры с поставщиками услуг;
  • приходные кассовые ордера.

В документах обязательно должны быть указаны стоимость товаров или услуг и дата их приобретения или предоставления.

Как подать декларацию

Чтобы получить налоговую скидку, необходимо:

  • Подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах, в которой указать основания для получения скидки и суммы расходов. Декларация подается до 31 декабря (включительно) года, следующего за отчетным.
  • Предоставить копии подтверждающих документов вместе с декларацией. Оригиналы документов необходимо хранить в течение всего срока исковой давности.
  • Учесть, что общая сумма налоговой скидки не может превышать годовой доход, полученный в виде заработной платы.
  • К отдельным видам расходов могут применяться специальные ограничения, установленные законодательством.

Право на налоговую скидку действует только в течение одного года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами