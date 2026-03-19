Кешбек на топливо: как получить от 5% до 15% компенсации

Правительство приняло решение о введении нового инструмента поддержки граждан — кешбека на топливо. Программа носит краткосрочный характер и призвана смягчить негативные последствия в период резкого скачка цен. Она будет действовать в рамках «Национального кэшбэка». Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Когда можно получить

В рамках программы компенсации украинцы могут получить частичное возмещение стоимости топлива, приобретенного на АЗС — участниках программы. Получить кэшбэк можно будет начиная с 20 марта.

Правительство проанализировало все возможные варианты поддержки тех граждан, которые испытали наибольшую финансовую нагрузку в результате стремительного повышения цен на топливо, и выбрало инструментарий, который является наиболее адресным, цифровым и наименьше искажает конкуренцию.

Какой размер кешбека

15% — за дизельное топливо;

10% — за бензин;

5% — за автогаз.

Это позволит экономить от 2 до 11 гривен на каждом литре топлива в зависимости от его вида.

Какая максимальная сумма

Максимальная сумма кешбека за топливо составит до 1000 грн на человека в месяц. В то же время общий лимит в программе «Национальный кэшбэк» остается без изменений — до 3000 грн в месяц.

Финансирование программы не потребует дополнительных расходов государственного бюджета, а будет осуществляться в рамках средств, уже предусмотренных в бюджете Минэкономики.

Для тех, кто уже пользуется программой «Национальный кешбек», никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. За приобретенное топливо рассчитывайтесь картой, как за обычные покупки в магазине. Кешбек будет начислен так же, как и при покупке других товаров.

А для новых пользователей, чтобы присоединиться к программе, нужно:

открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров;

рассчитаться картой, подключенной к программе.

Важно: кешбек начисляется только при условии оплаты картой, подключенной для участия в программе. Накопленный кэшбэк будет отображаться в приложении «Дия» в разделе «Национальный кешбек».

Программа кешбека на топливо будет действовать до 1 мая 2026 года.