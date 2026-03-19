Правительство приняло решение о введении нового инструмента поддержки граждан — кешбека на топливо. Программа носит краткосрочный характер и призвана смягчить негативные последствия в период резкого скачка цен. Она будет действовать в рамках «Национального кэшбэка». Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
Кешбек на топливо: как получить от 5% до 15% компенсации
Когда можно получить
В рамках программы компенсации украинцы могут получить частичное возмещение стоимости топлива, приобретенного на АЗС — участниках программы. Получить кэшбэк можно будет начиная с 20 марта.
Правительство проанализировало все возможные варианты поддержки тех граждан, которые испытали наибольшую финансовую нагрузку в результате стремительного повышения цен на топливо, и выбрало инструментарий, который является наиболее адресным, цифровым и наименьше искажает конкуренцию.
Какой размер кешбека
- 15% — за дизельное топливо;
- 10% — за бензин;
- 5% — за автогаз.
Это позволит экономить от 2 до 11 гривен на каждом литре топлива в зависимости от его вида.
Какая максимальная сумма
Максимальная сумма кешбека за топливо составит до 1000 грн на человека в месяц. В то же время общий лимит в программе «Национальный кэшбэк» остается без изменений — до 3000 грн в месяц.
Финансирование программы не потребует дополнительных расходов государственного бюджета, а будет осуществляться в рамках средств, уже предусмотренных в бюджете Минэкономики.
Для тех, кто уже пользуется программой «Национальный кешбек», никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. За приобретенное топливо рассчитывайтесь картой, как за обычные покупки в магазине. Кешбек будет начислен так же, как и при покупке других товаров.
А для новых пользователей, чтобы присоединиться к программе, нужно:
- открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров;
- рассчитаться картой, подключенной к программе.
Важно: кешбек начисляется только при условии оплаты картой, подключенной для участия в программе. Накопленный кэшбэк будет отображаться в приложении «Дия» в разделе «Национальный кешбек».
Программа кешбека на топливо будет действовать до 1 мая 2026 года.
Комментарии - 11
«З Ваших податків» — не обовязково. Подивіться на це з іншого боку — АЗС платять багато видів податків та акцизи. Вважайте, що виплати будуть з них.
Інше питання, що всіх прирівняли: і пенсіонера на старих жигулях чи ланосі і мажора на 4-хлітровому джипі.
купляєте горючку в яку закладено акциз — ви за нього платите а не АЗС
Я «АЗС», Чому я маю оплачувати вам горючку??
з якого боку не подивись оцей весь кешбек — популізм і морока.
совок це якраз оцей кешбек.
«популістичне неподобство-дотувати всім бажаючим автопальне» що тут не так?
«Автомобіль-це розкіш, бо у кого він є навіть субсидії не виплачують.» тут він підкреслю як держава мислить, поянюючи чому це розкіш.
«З моїх податків, які ще хочуть збільшити, роздадуть гроші всім, у кого вони й так є.» все так. є гроші на авто, думай про свої проблеми сам, не треба перекладувати відсутність грошей на заправку на інших людей.
«Чудова економічна політика в воюючій країні. « — і я про це ж. замість того щоб відпустити ринок і дати підпільникам гнати дешевий бенз для «бідняків» , підпілля убивають. в мирний час це норм, але не в воєнний
«Інше питання, що всіх прирівняли: і пенсіонера на старих жигулях чи ланосі і мажора на 4-хлітровому джипі.» +100