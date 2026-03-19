19 марта 2026, 9:03 Читати українською

Кешбек на топливо: как получить от 5% до 15% компенсации

Правительство приняло решение о введении нового инструмента поддержки граждан — кешбека на топливо. Программа носит краткосрочный характер и призвана смягчить негативные последствия в период резкого скачка цен. Она будет действовать в рамках «Национального кэшбэка». Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Когда можно получить

В рамках программы компенсации украинцы могут получить частичное возмещение стоимости топлива, приобретенного на АЗС — участниках программы. Получить кэшбэк можно будет начиная с 20 марта.

Правительство проанализировало все возможные варианты поддержки тех граждан, которые испытали наибольшую финансовую нагрузку в результате стремительного повышения цен на топливо, и выбрало инструментарий, который является наиболее адресным, цифровым и наименьше искажает конкуренцию.

Какой размер кешбека

  • 15% — за дизельное топливо;
  • 10% — за бензин;
  • 5% — за автогаз.

Это позволит экономить от 2 до 11 гривен на каждом литре топлива в зависимости от его вида.

Какая максимальная сумма

Максимальная сумма кешбека за топливо составит до 1000 грн на человека в месяц. В то же время общий лимит в программе «Национальный кэшбэк» остается без изменений — до 3000 грн в месяц.

Финансирование программы не потребует дополнительных расходов государственного бюджета, а будет осуществляться в рамках средств, уже предусмотренных в бюджете Минэкономики.

Для тех, кто уже пользуется программой «Национальный кешбек», никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. За приобретенное топливо рассчитывайтесь картой, как за обычные покупки в магазине. Кешбек будет начислен так же, как и при покупке других товаров.

А для новых пользователей, чтобы присоединиться к программе, нужно:

  • открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров;
  • рассчитаться картой, подключенной к программе.

Важно: кешбек начисляется только при условии оплаты картой, подключенной для участия в программе. Накопленный кэшбэк будет отображаться в приложении «Дия» в разделе «Национальный кешбек».

Программа кешбека на топливо будет действовать до 1 мая 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

malfar
malfar
19 марта 2026, 9:20
Це якесь популістичне неподобство-дотувати всім бажаючим автопальне. Автомобіль-це розкіш, бо у кого він є навіть субсидії не виплачують. З моїх податків, які ще хочуть збільшити, роздадуть гроші всім, у кого вони й так є. Чудова економічна політика в воюючій країні. Влада непереможна, її можна тіки купити
Hennady
Hennady
19 марта 2026, 9:41
Ви не зовсім праві. Авто вже давно для багатьох не розкіш. Пенсіонери на дачу, сільські жителі, мама дитину в садок і гуртки і т.п. Для них це буде допомога.
«З Ваших податків» — не обовязково. Подивіться на це з іншого боку — АЗС платять багато видів податків та акцизи. Вважайте, що виплати будуть з них.
Інше питання, що всіх прирівняли: і пенсіонера на старих жигулях чи ланосі і мажора на 4-хлітровому джипі.
HappyInterest
HappyInterest
19 марта 2026, 10:38
««З Ваших податків» — не обовязково. Подивіться на це з іншого боку — АЗС платять багато видів податків та акцизи. »
купляєте горючку в яку закладено акциз — ви за нього платите а не АЗС

Я «АЗС», Чому я маю оплачувати вам горючку??
з якого боку не подивись оцей весь кешбек — популізм і морока.
Саша Пархоменко
Саша Пархоменко
19 марта 2026, 10:25
#
Ще один розумник з мисленням рівня совка. Чувак, якщо в тебе нема машини, то чому це має бути проблемою інших? Не пуржи пургу.
HappyInterest
HappyInterest
19 марта 2026, 10:59
#
А якщо у мене є авто, чому це має бути проблемою тих у кого його немає?
HappyInterest
HappyInterest
19 марта 2026, 11:10
#
Та і що в його роздмух неправильно? хто совок? де совок?
совок це якраз оцей кешбек.
«популістичне неподобство-дотувати всім бажаючим автопальне» що тут не так?
«Автомобіль-це розкіш, бо у кого він є навіть субсидії не виплачують.» тут він підкреслю як держава мислить, поянюючи чому це розкіш.
«З моїх податків, які ще хочуть збільшити, роздадуть гроші всім, у кого вони й так є.» все так. є гроші на авто, думай про свої проблеми сам, не треба перекладувати відсутність грошей на заправку на інших людей.
«Чудова економічна політика в воюючій країні. « — і я про це ж. замість того щоб відпустити ринок і дати підпільникам гнати дешевий бенз для «бідняків» , підпілля убивають. в мирний час це норм, але не в воєнний

«Інше питання, що всіх прирівняли: і пенсіонера на старих жигулях чи ланосі і мажора на 4-хлітровому джипі.» +100
Romanenkas17
Romanenkas17
19 марта 2026, 11:23
#
Що за мислення «хрю-хрю»? Якщо у людини нема машини, чому інші на машинах мають отримувати з бюджету гроші? А хто без машини не отримувати?((
fortyna2022
fortyna2022
19 марта 2026, 10:20
#
Якщо є машина, є гроші на пальне. Навіть якщо вони покоритуються деякий час громадським транспортом, гірше не стане.Якщо батьки прогуляються з дитиною по дорозі в садік, гірше не стане. Давайте кешбек платити за проїзд у громадському транспорті. Закони приймаються в угоду сволот депутатів.
Саша Пархоменко
Саша Пархоменко
19 марта 2026, 10:24
#
Шо ти мелеш? Пішки з района в район у Києві? Відкрути вже собі оте, чим пишеш, пройдисвіт.
Romanenkas17
Romanenkas17
19 марта 2026, 11:24
#
Так не прись у Київ! Сиди в своєму селі
Skeptik777
Skeptik777
19 марта 2026, 12:12
#
Я не прихильник депутатів, але тут це до чого? Яка вигода їм від того кешбеку?
