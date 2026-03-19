Криптобиржа BTCC выходит на рынок — залог надежности и безопасности

BTCC — одна из старейших и по-прежнему действующих криптовалютных бирж в мире, которая всё активнее ориентируется на европейских трейдеров. Платформа вызывает растущий интерес среди пользователей из России, предлагая не только традиционную спотовую торговлю, но и доступ к фьючерсам, а также токенизированным активам. Но насколько надёжна BTCC на самом деле?

Что такое биржа BTCC?

BTCC — одна из старейших криптобирж в мире, основанная в 2011 году. Платформа сыграла значительную роль в раннем развитии биткоин-торговли и входила в число лидеров Азии, конкурируя с Huobi и OKCoin.

Сегодня BTCC — международная биржа с регулированием в нескольких юрисдикциях, включая США, Канаду и Литву (ЕС). Эта платформа предлагает услуги по торговле на спотовом рынке, торговле фьючерсами с кредитным плечом и торговле токенизированными активами (например, акциями, золотом). Это разнообразие делает платформу очень привлекательной для опытных трейдеров.

С 2011 года биржа ни разу не была взломана, регулярно публикует Proof of Reserves и имеет резервный фонд более $21 млн. В 2025 году BTCC получила награду BeInCrypto 100 Awards как «Лучшая централизованная биржа (Выбор сообщества)» «.

К концу 2025 года число пользователей превысило 11 млн, годовой объем торгов достиг $775 млрд. Особый рост показали RWA-фьючерсы ($53,1 млрд). Платформа интегрирована с TradingView и запустила копи-трейдинг для новичков профессионалов.

Какие виды торговли предлагает BTCC?

За более чем 15 лет BTCC зарекомендовала себя как платформа для профессиональной торговли. Помимо спотовых сделок, биржа предлагает фьючерсы и токенизированные активы, ориентируясь как на долгосрочных инвесторов, так и на активных трейдеров. Пользователи могут торговать BTC, ETH или SOL без открытия брокерского счета, а также инвестировать в акции Tesla, Apple или золото.

1. Спотовая торговля

Торговля на BTCC в первую очередь ориентирована на начинающих и инвесторов, желающих владеть реальными криптовалютами. Доступно более 300 криптовалют, включая BTC, ETH, SOL и XRP.

Пользователи покупают и продают токены по рыночной цене и при необходимости могут перевести их на внешние кошельки.

2. Крипто-фьючерсы

Фьючерсная торговля является основой деятельности BTCC. С более чем 400 контрактами и кредитным плечом до 500x платформа входит в число немногих площадок, которые на регулируемой основе предлагают такие высокие опции кредитного плеча.

Исполнение ордеров стабильно и обеспечивает низкое проскальзывание даже в периоды волатильности рынка. Благодаря этому с небольшим капиталом можно открывать крупные позиции — это явное преимущество для опытных трейдеров, стремящихся максимизировать доходность.

3. Токенизированные RWA-фьючерсы

Помимо криптовалют, BTCC предлагает токенизированные деривативы на акции и сырьевые товары. Среди востребованных рынков — TSLAUSDT (Tesla), AAPLUSDT (Apple) и GOLDUSDT (золото), что открывает инвесторам в криптовалюту возможности для диверсификации портфеля за счёт классических классов активов.

Функции BTCC

Конкурентоспособность BTCC обусловлена не только торговыми предложениями, но и широким спектром сервисов, которые облегчают начало работы и делают повседневное использование более комфортным. Помимо копи-трейдинга и демо-версии для безрисковой практики, в расширенный перечень услуг входят бонусные программы, собственная академия, а также VIP-модели.

1. Демо-трейдинг

BTCC предлагает демо-счет со 100 000 виртуальных USDT, который точно имитирует реальную торговую среду. Как новички, так и опытные трейдеры используют его для тестирования стратегий без риска потери реальных средств.

Особо стоит отметить, что симуляция максимально приближена к реальности: от интеграции графиков и технических индикаторов до типов ордеров и скорости исполнения — демо-счет создает безопасную среду для обучения. Это значительно упрощает переход от тестовой торговли к торговле на реальные деньги.

Для продвинутых трейдеров демо-счет служит полигоном для безрискового экспериментирования с новыми стратегиями.

2. Копитрейдинг

Система копи-трейдинга позволяет менее опытным пользователям всего за несколько кликов перенимать стратегии профессиональных трейдеров. Показатели эффективности, уровни риска и прошлые результаты доступны для прозрачного просмотра, что позволяет новичкам целенаправленно выбирать примеры для подражания.

Таким образом, даже новички получают реальные возможности для заработка, одновременно извлекая выгоду из обучающего эффекта, основанного на опыте

3. Торговые инструменты и графики

Очевидным плюсом является тесная интеграция с TradingView, который считается мировым стандартом для анализа графиков.

На BTCC пользователи могут напрямую получать доступ к линиям тренда, осцилляторам, ценовым моделям и множеству технических индикаторов — не покидая платформы.

Благодаря этому трейдеры пользуются преимуществами профессиональной аналитической среды и одновременно интуитивно понятным интерфейсом.

Надежна ли BTCC? Безопасность и регулирование

Доказательство резервов (PoR) и прозрачность

BTCC продолжает оставаться одной из немногих криптовалютных бирж, которые в вопросах прозрачности и финансовой устойчивости значительно превосходят среднеотраслевые показатели.

Последний отчет PoR от 15 января 2026 года (UTC+0) вновь подтверждает полное и значительное покрытие всех соответствующих средств клиентов.

Технические механизмы безопасности

Холодные кошельки с мультиподписью: более 95 % депозитов хранятся в автономном режиме, а для вывода средств требуется несколько подписей.

Разделение средств клиентов: средства клиентов строго отделены от средств компании и не используются в собственных целях.

Двухфакторная аутентификация (2FA): требуется для входа в систему и вывода средств, дополнительно осуществляется мониторинг истории входов.

вся передача данных защищена, кроме того, BTCC соответствует международным стандартам в области платежей.

KYC/AML и регулирование