18 марта 2026, 19:25 Читати українською

Выживание вместо развития: украинцы тратят 84% доходов на основные нужды

Подавляющая часть месячного бюджета украинцев уходит на покрытие базовых жизненных потребностей, оставляя лишь статистический минимум на досуг или сбережения. Граждане вынуждены направлять на товары и услуги первой необходимости до 84% своих доходов, что радикально отличается от показателей европейских стран. Об этом говорится в исследовании Deloitte Ukraine от 18 марта.

Разрыв в структуре расходов: Украина против ЕС

Согласно данным отчета, структура расходов украинских домохозяйств фактически сводится к модели физического выживания. Тратя 84 % своего месячного бюджета на продукты питания, лекарства, коммунальные услуги и транспорт, украинцы оказываются в жестких финансовых тисках.

Для сравнения: в странах Западной Европы эта нагрузка значительно меньше. Например, в Германии и Нидерландах доля расходов на аналогичные базовые нужды составляет вполне приемлемые 56−59 %, что позволяет населению свободно распоряжаться почти половиной своих доходов.

Отказ от отдыха и финансовые мечты

Следствием тотального преобладания базовых расходов в Украине является резкое сокращение финансирования всех остальных сфер жизни. Меньше всего граждане могут позволить себе тратить на досуг и отдых — на эту статью приходится ничтожный 1% месячного бюджета. Зато в европейских странах на развлечения, путешествия и культурные мероприятия люди стабильно выделяют 16−17% своих доходов.

В то же время опрос показывает, что респонденты четко осознают дисбаланс в своих финансах. В идеальной модели (так называемом «желаемом» бюджете) украинцы стремились бы:

  • Сократить долю расходов на выживание почти вдвое — до 46%.
  • Увеличить финансирование досуга до 19 %.
  • Направить высвободившиеся средства на формирование сбережений и инвестиции — до 19%.
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 3

RobinG
18 марта 2026, 20:22
Удивительно! и неожидано! а сейчас еще топливо доражает автоматом продукты питания, мобильная связь… Через полгода будет 99%.
TAN72
18 марта 2026, 20:44
Гои должны думать о работе и еде
kadaad1988
18 марта 2026, 20:46
А всякие со сцены майдана 2014-го рассказывали нам, что жить станет лучше, жить станет веселее!!!
