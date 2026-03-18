Выживание вместо развития: украинцы тратят 84% доходов на основные нужды

Подавляющая часть месячного бюджета украинцев уходит на покрытие базовых жизненных потребностей, оставляя лишь статистический минимум на досуг или сбережения. Граждане вынуждены направлять на товары и услуги первой необходимости до 84% своих доходов, что радикально отличается от показателей европейских стран. Об этом говорится в исследовании Deloitte Ukraine от 18 марта.

Разрыв в структуре расходов: Украина против ЕС

Согласно данным отчета, структура расходов украинских домохозяйств фактически сводится к модели физического выживания. Тратя 84 % своего месячного бюджета на продукты питания, лекарства, коммунальные услуги и транспорт, украинцы оказываются в жестких финансовых тисках.

Для сравнения: в странах Западной Европы эта нагрузка значительно меньше. Например, в Германии и Нидерландах доля расходов на аналогичные базовые нужды составляет вполне приемлемые 56−59 %, что позволяет населению свободно распоряжаться почти половиной своих доходов.

Отказ от отдыха и финансовые мечты

Следствием тотального преобладания базовых расходов в Украине является резкое сокращение финансирования всех остальных сфер жизни. Меньше всего граждане могут позволить себе тратить на досуг и отдых — на эту статью приходится ничтожный 1% месячного бюджета. Зато в европейских странах на развлечения, путешествия и культурные мероприятия люди стабильно выделяют 16−17% своих доходов.

В то же время опрос показывает, что респонденты четко осознают дисбаланс в своих финансах. В идеальной модели (так называемом «желаемом» бюджете) украинцы стремились бы: