Дефицита валюты нет: НБУ подвел итоги операций по подкреплению касс банков

Национальный банк Украины обнародовал результаты очередного этапа операций по обеспечению банков наличной иностранной валютой. Данные за 18 марта подтверждают, что банковская система Украины полностью обеспечена наличным долларом и евро .

Результаты операций НБУ 18 марта

В ходе сегодняшних операций предложение от регулятора значительно превысило реальный запрос финансовых учреждений:

Объявлен объем: НБУ был готов предоставить $100 млн и 30 млн евро.

Фактический спрос: Два банка-участника подали заявки на $50 млн и 30 млн евро.

В целом за период с 9 по 18 марта наблюдается устойчивая тенденция: объемы валюты, предлагаемые Нацбанком, существенно превосходят потребности банков. Это является прямым доказательством отсутствия дефицита наличных денег в обменниках и кассах.

«Национальный банк готов и дальше поддерживать банки в обеспечении их касс наличной иностранной валютой. Частота и объемы соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы», — говорится в сообщении регулятора.

Почему НБУ производит эти операции?

Решение о подкреплении касс банков было принято 6 марта 2026 как превентивное мероприятие. Главной причиной стал чрезвычайный инцидент — незаконный захват инкассаторских машин Сбербанка на территории Венгрии.

Регулятор заверил, что соответствующие операции НБУ никак не влияют на объем международных резервов Украины.