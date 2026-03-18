НБУ установил курсы валют на четверг: доллар продолжает корректироваться после достижения максимума

Нацбанк определил новые курсы валют на четверг, 19 марта. Доллар США подешевел, продолжая корректироваться после исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На четверг НБУ установил следующий курс доллара: 43,90 грн. Это на 5 копеек меньше, чем в среду (43,95).

Исторический максимум доллара: 44,16 (13.03.2026).

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке 50,52 грн, что на 12 копеек меньше, чем в среду (50,64).

Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на четверг: 11,89 грн (во вторник курс составлял 11,84 грн).

