Собачье пиво и кошачьи супы: что покупают и сколько тратят украинцы в зоомагазинах

Несмотря на экономические трудности, украинцы продолжают увеличивать расходы на своих домашних животных, относясь к ним как к полноправным членам семьи. Аналитика за 2025 год фиксирует стремительное распространение тренда на «гуманизацию» питомцев: от покупки веганских лакомств и специального алкоголя до массового приобретения новогодних костюмов. Об этом рассказали в сети зоомаркетов MasterZoo.

Рынок растет

Согласно данным исследования Euromonitor International 2025, в Украине проживает около 17,7 миллиона домашних питомцев. Львиная доля (более 66%) приходится на кошек. Каждая четвертая семья в стране (28%) держит кота, а 17% — собаку. Общая популяция птиц, рептилий, грызунов и рыб постепенно возвращается к довоенным показателям.

В то же время культура кормления в Украине до сих пор находится на этапе трансформации. Лишь 41% кошек и скромные 8% собак регулярно потребляют специализированный готовый корм, тогда как большинство животных продолжают питаться обычной едой «со стола». Именно постепенный переход на сбалансированные рационы стимулирует развитие отрасли: согласно данным Suziria Group, в 2025 году украинский зоорынок вырос на 9% в тоннаже и на 18% в денежном выражении.

Сколько стоит содержание

Содержание собак требует более значительных финансовых вложений. Среднегодовые расходы владельцев собак распределяются следующим образом:

собаки: 17 200 грн

жители террариумов (рептилии и т. п. ): 16 700 грн

кошки: 15 300 грн

грызуны: до 12 300 грн

Более высокие расходы на собак объясняются не только габаритами животных и соответствующими порциями корма, но и активным образом жизни, требующим регулярного обновления снаряжения, одежды и игрушек. В то же время для кошек покупают на 45% больше товаров в штучном выражении (в основном из-за порционных форматов корма, таких как упаковки на один прием пищи). Стоит отметить, что большинство домашних питомцев в Украине являются беспородными (71% кошек и 51% собак), что подтверждает популярность культуры усыновления животных из приютов и с улиц.

Тенденция к гуманизации: пиво, веганство и смарт-лотки

Главным потребительским трендом 2025 года стала тотальная гуманизация: владельцы переносят свои пищевые и лайфстайл-привычки на своих питомцев. За прошедший год клиенты сети MasterZoo приобрели:

более 2 650 бутылок специального пива и вина для собак;

62 000 упаковок веганских лакомств;

138 000 упаковок супов (самые популярные вкусы — лосось, тунец, индейка);

более 62 000 успокоительных средств для кошек и собак.

Особый бум наблюдается в сегменте «хвостатой моды». В 2025 году было продано более 32 000 единиц одежды и снаряжения со светоотражающими элементами, 5 490 дождевиков, более 6 600 летних панам и шапочек, а также 5 320 единиц новогодних нарядов (включая 1 350 шапочек Санта-Клауса). Параллельно растет спрос на технологические решения: автоматические поилки, смарт-кормушки с таймерами, камеры наблюдения и умные самоочищающиеся лотки.

Рост цен на корма и монополизация рынка

Следует отметить, что значительная часть 18-процентного роста рынка в денежном выражении, о котором сообщает компания, является следствием банальной инфляции и девальвации гривны. Большинство качественных кормов (особенно специализированных ветеринарных линеек) импортируется из Европы, и их стоимость жестко привязана к курсу евро. Кроме того, на украинском рынке зоотоваров продолжается процесс консолидации: крупные сети постепенно вытесняют мелкие несетевые зоомагазины, навязывая собственную ценовую политику и продвигая собственные торговые марки с более высокой маржой. Это означает, что реальные расходы владельцев животных растут не только из-за желания купить «собачье вино», но и из-за безальтернативного подорожания базового рациона.