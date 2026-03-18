Собачье пиво и кошачьи супы: что покупают и сколько тратят украинцы в зоомагазинах

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
18 марта 2026, 16:54 Читати українською

Собачье пиво и кошачьи супы: что покупают и сколько тратят украинцы в зоомагазинах

Несмотря на экономические трудности, украинцы продолжают увеличивать расходы на своих домашних животных, относясь к ним как к полноправным членам семьи. Аналитика за 2025 год фиксирует стремительное распространение тренда на «гуманизацию» питомцев: от покупки веганских лакомств и специального алкоголя до массового приобретения новогодних костюмов. Об этом рассказали в сети зоомаркетов MasterZoo.

Несмотря на экономические трудности, украинцы продолжают увеличивать расходы на своих домашних животных, относясь к ним как к полноправным членам семьи.

Рынок растет

Согласно данным исследования Euromonitor International 2025, в Украине проживает около 17,7 миллиона домашних питомцев. Львиная доля (более 66%) приходится на кошек. Каждая четвертая семья в стране (28%) держит кота, а 17% — собаку. Общая популяция птиц, рептилий, грызунов и рыб постепенно возвращается к довоенным показателям.

В то же время культура кормления в Украине до сих пор находится на этапе трансформации. Лишь 41% кошек и скромные 8% собак регулярно потребляют специализированный готовый корм, тогда как большинство животных продолжают питаться обычной едой «со стола». Именно постепенный переход на сбалансированные рационы стимулирует развитие отрасли: согласно данным Suziria Group, в 2025 году украинский зоорынок вырос на 9% в тоннаже и на 18% в денежном выражении.

Сколько стоит содержание

Содержание собак требует более значительных финансовых вложений. Среднегодовые расходы владельцев собак распределяются следующим образом:

  • собаки: 17 200 грн
  • жители террариумов (рептилии и т. п.): 16 700 грн
  • кошки: 15 300 грн
  • грызуны: до 12 300 грн

Более высокие расходы на собак объясняются не только габаритами животных и соответствующими порциями корма, но и активным образом жизни, требующим регулярного обновления снаряжения, одежды и игрушек. В то же время для кошек покупают на 45% больше товаров в штучном выражении (в основном из-за порционных форматов корма, таких как упаковки на один прием пищи). Стоит отметить, что большинство домашних питомцев в Украине являются беспородными (71% кошек и 51% собак), что подтверждает популярность культуры усыновления животных из приютов и с улиц.

Тенденция к гуманизации: пиво, веганство и смарт-лотки

Главным потребительским трендом 2025 года стала тотальная гуманизация: владельцы переносят свои пищевые и лайфстайл-привычки на своих питомцев. За прошедший год клиенты сети MasterZoo приобрели:

  • более 2 650 бутылок специального пива и вина для собак;
  • 62 000 упаковок веганских лакомств;
  • 138 000 упаковок супов (самые популярные вкусы — лосось, тунец, индейка);
  • более 62 000 успокоительных средств для кошек и собак.

Особый бум наблюдается в сегменте «хвостатой моды». В 2025 году было продано более 32 000 единиц одежды и снаряжения со светоотражающими элементами, 5 490 дождевиков, более 6 600 летних панам и шапочек, а также 5 320 единиц новогодних нарядов (включая 1 350 шапочек Санта-Клауса). Параллельно растет спрос на технологические решения: автоматические поилки, смарт-кормушки с таймерами, камеры наблюдения и умные самоочищающиеся лотки.

Рост цен на корма и монополизация рынка

Следует отметить, что значительная часть 18-процентного роста рынка в денежном выражении, о котором сообщает компания, является следствием банальной инфляции и девальвации гривны. Большинство качественных кормов (особенно специализированных ветеринарных линеек) импортируется из Европы, и их стоимость жестко привязана к курсу евро. Кроме того, на украинском рынке зоотоваров продолжается процесс консолидации: крупные сети постепенно вытесняют мелкие несетевые зоомагазины, навязывая собственную ценовую политику и продвигая собственные торговые марки с более высокой маржой. Это означает, что реальные расходы владельцев животных растут не только из-за желания купить «собачье вино», но и из-за безальтернативного подорожания базового рациона.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
