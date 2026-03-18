Пенсии под защитой: Украина получила $200 млн грантовой помощи от Норвегии

Украина привлекла $200 млн грантового финансирования в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine (Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Средства были предоставлены Норвегией в Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF) и уже отнесены к общему фонду государственного бюджета Украины.

Куда направят деньги?

Все привлеченные средства будут направлены на возмещение пенсионных расходов, являющихся одним из приоритетов государственного бюджета в условиях военного положения.

Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил благодарность партнерам за последовательность поддержки макрофинансовой устойчивости страны.

По его словам, с 2022 года Норвегия предоставила Украине более $700 млн. грантовой помощи в рамках проекта PEACE. Всего в рамках проекта по выплате пенсий Украина получила $13,4 млрд бюджетной поддержки от доноров и партнеров.

Проект PEACE in Ukraine

Проект PEACE in Ukraine был начат в июне 2022 года в ответ на полномасштабную агрессию российской федерации против Украины и настоятельную потребность в обеспечении финансовой стабильности государства.

Его целью является поддержка Правительства Украины в выполнении ключевых государственных функций на национальном и региональном уровнях, в частности, финансирование заработных плат работников государственного сектора, медицинских услуг, пенсий и программ социальной помощи.

В рамках проекта Украина привлекает кредитные и грантовые ресурсы, в том числе, под гарантии партнеров по развитию. Общий объем финансирования, мобилизованного по проекту PEACE, составляет около $52 млрд.