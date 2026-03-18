OKX развивает криптообразование: курс по скальпингу и вознаграждения для участников

Криптобиржа OKX объявила о запуске новой образовательной программы по скальпингу в сотрудничестве с командой Peterson Trade. Инициатива направлена на пользователей, стремящихся овладеть новой стратегией трейдинга и усовершенствовать свои навыки на крипторинку.

Программа включает интенсивный курс четырех уроков, охватывающих ключевые аспекты скальпинга — от настройки торгового терминала до психологии трейдинга. После окончания обучения участники смогут закрепить полученные знания на практике, выполняя специальные торговые задания. В рамках программы предусмотрена система вознаграждений: за активное участие пользователи могут получить бонусы до 20 USDT, а также подписку на TradingView Essential.

Чтобы присоединиться к обучению, необходимо:

нажать «Присоединиться» на странице кампании;

просмотреть все 4 учебных урока;

выполнить торговые задания;

получить вознаграждения.

Образовательная программа будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам, которые хотят глубже понять стратегию скальпинга и повысить эффективность своей торговли.

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.