Доллар теряет статус безопасного актива: прогнозы аналитиков по паре EUR/USD

Новый виток вооружённого конфликта на Ближнем Востоке вызвал резкий рост цен на энергоносители и механическое укрепление американского доллара. Однако аналитики сомневаются, что мир увидит повторение жесткого сценария 2022 года с радикальным повышением ставок, поскольку европейские страны успели накопить больший запас прочности. Об этом сообщает аналитический центр ING Think.

Доллар растет, но ФРС сдержит темпы

С началом новых боевых действий цены на нефть и природный газ стремительно пошли вверх, традиционно повлекая за собой курс доллара как главного защитного актива. Эксперты напоминают: во время предыдущего глобального кризиса в 2022 году американская валюта взлетела более чем на 15%. Однако сейчас такое развитие событий выглядит маловероятным.

Главная причина заключается в том, что Федеральная резервная система США (ФРС) вряд ли вновь начнёт агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики и повысит ставку на 500 базисных пунктов. Если аномально высокие цены на энергоносители не приведут к затяжной и глубокой глобальной рецессии, потенциал для дальнейшего укрепления доллара останется относительно ограниченным.

Европа лучше подготовлена к энергетическому шантажу

В отличие от 2022 года, Европа встречает новый энергетический шок в гораздо лучшей форме. Регион существенно снизил свою зависимость от природного газа и расширил доступ к возобновляемым источникам энергии и атомной генерации.

Кроме того, Европейский центральный банк (ЕЦБ) в настоящее время значительно ближе к решению об ужесточении своей политики, чем американская ФРС, которая вынуждена балансировать между двумя задачами — стабилизацией инфляции и поддержанием максимального уровня занятости. Даже при моделировании худших сценариев энергетического кризиса аналитики не видят предпосылок для того, чтобы курс пары EUR/USD смог стабильно закрепиться ниже зоны 1,10−1,12 в этом году, хотя общий базовый прогноз для евро и был несколько снижен.

Ситуация в странах G10 и уязвимость Азии

Среди валют стран «Группы десяти» (G10) лучше всего держатся валюты государств, экспортирующих сырье. Рост австралийского доллара выглядит более устойчивым по сравнению с канадским, однако обе валюты могут сильно пострадать в случае масштабного обвала на мировых фондовых рынках.

Британский фунт находится в неустойчивом положении: текущие рыночные ожидания относительно жесткой политики Банка Англии могут очень быстро развеяться. Между тем власти Японии и Швейцарии, вероятно, готовятся к ручному вмешательству и валютным интервенциям, чтобы остановить неконтролируемое ослабление иены и чрезмерное укрепление швейцарского франка соответственно.

Что касается развивающихся рынков Азии, наибольшую уязвимость к энергетическому шоку демонстрируют валюты Индонезии и Филиппин. Если же геополитическая напряженность в ближайшее время ослабнет, валютная пара USD/CNY (доллар/юань) может легко перейти в новый торговый диапазон 6,70−7,00. Между тем в регионе Центральной и Восточной Европы (CEE) главным фактором волатильности остается Венгрия в преддверии апрельских выборов.

Блокада Ормузского пролива и политический кризис в Венгрии

В марте 2026 года вооружённый конфликт с участием США, Израиля и Ирана привёл к фактической блокировке Ормузского пролива, через который ежедневно проходит около 20 % мировых поставок нефти. Из-за атак на танкеры цена на эталонную марку нефти Brent временно взлетела до $120 за баррель, а сейчас стабильно держится в диапазоне $95−105. Чтобы успокоить рынок, Международное энергетическое агентство (МЭА) приняло беспрецедентное решение о выпуске рекордных 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов стран-участниц.

Между тем в регионе Центральной и Восточной Европы главным фактором нестабильности для местных валют стала Венгрия, где 12 апреля 2026 года состоятся чрезвычайно важные парламентские выборы. Действующий премьер-министр Виктор Орбан впервые за 16 лет сталкивается с реальной угрозой потери власти — оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадяром лидирует в независимых опросах (около 48% против 39% у правящей «Фидес»). Ситуация осложняется расследованиями западных СМИ о попытках российских политтехнологов вмешаться в избирательный процесс в пользу Орбана и встречными заявлениями венгерского правительства о том, что Украина и ЕС якобы пытаются отстранить его от власти. Эти жесткие политические баталии оказывают существенное давление на венгерский форинт.