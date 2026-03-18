Сумма капитальных инвестиций в Украине за январь-декабрь 2025 составила 669,3 млрд грн, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Капитальные инвестиции в Украине выросли на 25% в 2025 году — Госстат
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Кто финансирует развитие экономики?
Основным драйвером инвестиций остается внутренний ресурс. Подавляющее большинство проектов компании финансируют самостоятельно:
- 71,2% — собственные средства предприятий и организаций;
- 7,0% — государственный бюджет;
- 6,4% — местные бюджеты;
- 5,7% — средства населения, направленные на строительство жилья;
- 5,1% — банковские кредиты;
- 0,1% — доля иностранных инвесторов.
Приоритетные отрасли
Наибольшие объемы капитальных инвестиций были направлены в стратегически важные сектора:
- Промышленность остается безусловным лидером. В этот сектор инвестировано 259,1 млрд. грн., что составляет 38,7% от общей суммы.
- Транспорт и логистика: отрасль освоила 72,3 млрд. грн. (10,8%). Сюда входят инвестиции в складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность.
Капитальные инвестиции — затраты предприятия на создание, улучшение, приобретение активов долгосрочного использования.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии