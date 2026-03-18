Миллион долларов на «авторском токене»: в Киеве разоблачили организаторов масштабной криптопирамиды

Правоохранители Киева совместно с Киберполицией прекратили деятельность преступной группы, которая под видом криптпроекта обманула граждан на сумму около $1 миллиона. Злоумышленники обещали сверхдоходы от инвестиций в собственный криптовалютный токен, однако на самом деле выстроили классическую финансовую пирамиду. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Киеве.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как работала схема: привлечение блоггеров

По данным следствия, начиная с 2022 года, члены группировки развернули на территории Украины деятельность целой сети финансовых пирамид. Злоумышленники предлагали гражданам инвестировать в собственный криптовалютный токен, обещая стабильную прибыль. Проект позиционировался как платформа в сфере криптоиндустрии, которая якобы создает новые продукты для популяризации криптовалюты и позволяет пользователям получать доход.

Практически же схема функционировала по принципу сетевого маркетинга с признаками денежной пирамиды. Прибыль участникам обещали за счет привлечения новых инвесторов, а выплаты формировались по пирамидальной или бинарной системе комиссий.

Популяризацию проекта обеспечивали его основатель вместе с женой, активно продвигавшими платформу в соцсети Instagram. К рекламированию также присоединились другие блоггеры, призвавшие своих подписчиков инвестировать средства в указанный проект. Коммуникация с потенциальными клиентами осуществлялась через популярный мессенджер, где от имени представителей компании проводились консультации по инвестированию.

Полицейские установили, что у участников схемы был опыт в сфере информационных технологий. Они обеспечили создание и техническое функционирование онлайн-платформы. Через специализированный вебресурс пользователи проходили регистрацию и пополняли свои счета, рассчитывая на получение прибыли от инвестиций.

Обыски и последствия

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов на территории Хмельницкой, Одесской, Черниговской и Полтавской областей. Изъяты компьютерная техника, заметки и автомобиль.

Одному из участников схемы следователи сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.