ОАЭ хотят смягчить требования к налоговому резидентству для иностранцев

Власти Объединенных Арабских Эмиратов сигнализируют о готовности смягчить требования к налоговому резидентству для иностранцев, покинувших страну после начала войны с Ираном. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на FT.

Какие послабления готовят власти

Речь идет о возможном смягчении правил, обязывающих экспатов находиться в ОАЭ минимальное количество дней в году для сохранения налогового статуса. По словам источников, заявки тех, кто был вынужден уехать из-за ситуации с безопасностью, могут рассматриваться индивидуально после завершения конфликта.

Сейчас иностранцы обычно должны проводить в стране не менее 183 дней в течение года или 90 дней при наличии существенных связей — работы или постоянного жилья. В то же время в законодательстве действует принцип «центра жизненных интересов», который позволяет сохранить резидентство, если основные финансовые и личные интересы человека сосредоточены в ОАЭ.

Читайте также: Продавать или покупать: как война в Иране меняет рынок недвижимости Дубая

Власти также могут учитывать форс-мажорные обстоятельства, в частности перебои с перелетами.

Потенциальные изменения координируют Федеральная налоговая служба и орган, ответственный за идентификацию и пограничный контроль.

При этом чиновники не планируют вводить автоматические исключения, отдавая предпочтение точечным решениям.

Налоговый год в ОАЭ начинается 1 января, поэтому те, кто выехал после начала боевых действий 28 февраля, рискуют не выполнить требования по количеству дней пребывания. Для тех, кто возвращается, например, в Великобританию, это может означать существенное увеличение налоговой нагрузки.

В чем критичность

Смягчение правил является критически важным для Дубая, который позиционирует себя как финансовый центр региона и привлекает состоятельных иностранцев нулевым налогом на доходы и репутацией безопасной юрисдикции. Последние события, включая атаки на инфраструктуру, подорвали это восприятие.

Часть состоятельных резидентов покинула страну в начале конфликта в конце февраля, но часть из них впоследствии вернулась, чтобы не потерять налоговый статус. Ситуацию осложняют ограничения на авиаперелеты: некоторые рейсы в Дубай отменены, а воздушное пространство периодически закрывается.