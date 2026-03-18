Украинцам разрешат блокировать выдачу кредитов на свое имя

Украинцы получат долгожданный инструмент для запрета на оформление кредитов на своё имя. Опция блокировки будет доступна через мобильное приложение «Дія» или непосредственно в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП). Соответствующий механизм защиты от финансового мошенничества заложен правительством в законопроекте № 14013, который в настоящее время готовится к принятию во втором чтении. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольгу Василевскую-Смаглюк.

Механизм блокировки: от смартфона до реестра НБУ

Депутат объяснила логику нового алгоритма по борьбе с мошенничеством. Любой гражданин, который опасается за сохранность своих персональных данных или просто не планирует пользоваться кредитами, сможет активировать блокировку буквально одним нажатием кнопки в приложении «Дії» (или подав бумажное заявление в Центре обслуживания населения).

После этого статус о «самозапрете» автоматически будет заноситься в специальный публичный электронный реестр. Ожидается, что администрирование этой базы данных возьмет на себя Национальный банк Украины.

Благодаря интеграции реестра с бюро кредитных историй финансовые учреждения будут обязаны проверять статус клиента перед одобрением кредита. Наличие активного самоограничения станет для системы безусловным «красным светом», и любая попытка оформить договор будет автоматически отклоняться.

Защита военнослужащих как главный стимул реформы

Одной из главных причин внедрения этой системы является эпидемия краж цифровых личностей, когда злоумышленники оформляют микрокредиты онлайн, используя чужие телефоны или документы. Как отмечают в парламенте, сегодня наиболее уязвимой мишенью для таких схем стали военнослужащие.

В настоящее время жертвы таких схем вынуждены самостоятельно доказывать свою непричастность в судах, пока кредиторы требуют от них погашения долгов.

Законопроект № 14013: подробности

Согласно документам профильного комитета, помимо самозапрета, закон вводит важную правовую норму: если финансовая организация выдаст кредит лицу, заблокировавшему эту возможность в реестре, такая сделка автоматически будет признана ничтожной. Это означает, что жертвам мошенничества больше не придется судиться с банком или микрофинансовой организацией — долг будет списываться как недействительный с момента подписания документов злоумышленником. Также законопроект устанавливает жесткие сроки хранения кредитной истории (до 10 лет с последующим обязательным уничтожением) и позволяет НБУ напрямую контролировать структуру собственности, репутацию руководства и уровень киберзащиты самих бюро кредитных историй.