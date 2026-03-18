Фонд гарантирования вкладов в феврале выплатил 1,8 млн грн возмещения

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжает выполнять обязательства перед клиентами выводимых с рынка банков. В феврале 2026 года вкладчики получили 1,8 млн грн гарантированного возмещения. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 105,1 млрд грн. Возмещение получили более 2 млн вкладчиков.

За время полномасштабной войны Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 9,4 млрд грн гарантированного возмещения.

В Фонде гарантирования отметили, что выплаты гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 28 февраля января 2026 средства Фонда составляли 54,3 млрд грн.

Начиная с 13 апреля 2022 года на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100% гарантия по вкладам, которая распространяется на срочные депозиты, а также средства на текущих счетах физических лиц и ФЛП.

В Фонде также напомнили, что гарантированные выплаты можно получить через мобильное приложение Действие в несколько кликов.