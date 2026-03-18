В феврале украинский автопарк пополнился 1074 электромобилями (BEV). Больше всего — во Львовской области. Об этом сообщает «Укравтопром».
Где в Украине чаще всего покупают электрокары: названы регионы-лидеры
► Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Наибольшие показатели по регистрации этих автомобилей продемонстрировали:
- Львовская область — 153 шт. (93% подержанные);
- Волынская обл. — 97 шт. (99% подержанные);
- город Киев — 93 шт. (74% подержанные);
- Киевская обл. — 89 шт. (83% подержанные);
- Ровенская обл. — 75 шт. (93% подержанные).
Какие модели лидируют
- На Львовщине первое место разделили между собой — BYD Sea Lion 06, ZEEKR 001 и HONDA eNP2;
- на Волыни — SKODA Enyaq;
- в Киеве — BYD Leopard 3 и HONDA eNP2;
- в Киевской области — VW ID.UNYX и ZEEKR 001;
- в Ровенской области — BYD Yuan Up.
Бестселлеры в сегменте ввезенных из-за границы подержанных электромобилей:
- TESLA Model 3 — во Львовской и Киевской обл.;
- TESLA Model Y — в г. Киеве;
- NISSAN Leaf — на Волыни и в Ровенской обл.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии