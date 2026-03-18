Польша вошла в топ-20 экономик мира, потеснив Швейцарию

Экономика Польши официально обогнала Швейцарию и вошла в двадцатку крупнейших в мире, превысив объем годового производства в 1 триллион долларов . На фоне этих макроэкономических показателей администрация США Дональда Трампа активно продвигает идею приглашения Варшавы на саммит «Большой двадцатки» (G20) в этом году. Об этом сообщает AP.

От талонной системы до триллионного ВВП

Еще поколение назад, на руинах посткоммунистической системы 1989−1990 годов, поляки получали товары первой необходимости (сахар и муку) по талонам, а их доходы составляли лишь десятую часть от заработка западногерманцев. За 35 лет страна совершила стремительный статистический скачок: ВВП на душу населения (по данным МВФ, с поправкой на покупательную способность и более низкую стоимость жизни) вырос с $6 730 в 1990 году (38% от среднего показателя в ЕС) до $55 340 в 2025 году. Это составляет 85% от среднего показателя Евросоюза и фактически опережает уровень Японии ($52 039).

С момента вступления в Европейский союз в 2004 году польская экономика демонстрировала среднегодовой рост на уровне 3,8%, что значительно превышает общеевропейский показатель в 1,8%.

Возможное приглашение Польши на саммит «Группы двадцати» остается чисто символическим жестом: ни одна из стран-гостей не была повышена до статуса полноправного члена с момента первой встречи «Группы двадцати» на уровне министров финансов в 1999 году (тогда участников отбирали по «системной значимости», а не только по размеру ВВП).

Институты вместо олигархии и европейские субсидии

По словам Марцина Понтковского из Варшавского университета Козьминского, автора книги об экономическом подъеме страны, этот результат не был следствием какого-то одного удачного решения. Решающим фактором стало быстрое создание жестких институциональных рамок для бизнеса: появились независимые суды, антимонопольное ведомство для обеспечения честной конкуренции и строгое банковское регулирование. Благодаря этому экономику не захватили олигархические кланы.

Значительную роль сыграл политический консенсус по вопросу вступления в ЕС и доступ к гигантскому единому рынку, что сопровождалось вливанием миллиардов евро европейских субсидий. «Поляки знали, куда идут, — отмечает Понтковский. — Польша просто переняла институты и правила игры, на разработку которых Запад потратил 500 лет».

Ставка на образование и возвращение кадров

Коммунистическое прошлое, несмотря на свою репрессивность, разрушило старые социальные барьеры, открыв доступ к высшему образованию для фабричных рабочих и фермеров. Сегодня половина польской молодежи имеет дипломы. По утверждению Понтковского, молодые поляки лучше образованы, чем их немецкие сверстники, но зарабатывают вдвое меньше, что создает «непревзойденную комбинацию» для привлечения иностранных инвесторов.

Эта динамика стимулирует возвращение специалистов. Инженер Джоанна Ковальска после пяти лет работы в американском офисе Microsoft вернулась в Познань (город с населением 500 000 человек, расположенный между Берлином и Варшавой). Сейчас, как выпускница Познанского технологического университета, она работает в Познанском суперкомпьютерном и сетевом центре над созданием первой в Польше фабрики искусственного интеллекта. Этот проект интегрируется с квантовым компьютером — одним из десяти на континенте, финансируемых программой ЕС.

Структурный кризис «экономического чуда»

Несмотря на символическое преодоление отметки в 1 триллион долларов и амбиции в отношении «Группы двадцати», Польша сталкивается с серьезными макроэкономическими вызовами. Хотя средняя зарплата в стране по-прежнему ниже средней по ЕС, а международных брендов создано очень мало, главной проблемой остаются бюджетная дисциплина и старение населения.

Согласно прогнозам МВФ и ОЭСР на 2025−2026 годы, финансовая ситуация в Польше ухудшается: дефицит государственного бюджета достиг около 6,8 % ВВП, что более чем вдвое превышает допустимый лимит ЕС. Кроме того, польская экономика сталкивается с острым демографическим кризисом. Учитывая низкую рождаемость, население стремительно стареет (по оценкам, к 2060 году более 35% населения будут составлять люди старше 60 лет, а количество работников катастрофически сократится).