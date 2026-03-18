Нефть дешевеет: Ирак возобновил экспорт через Турцию

В среду, 18 марта, мировые цены на нефть продемонстрировали понижение после новости о возобновлении экспорта нефти из иракских месторождений Киркук в турецкий порт Джейхан. Это несколько успокоило глобальные рынки, опасавшиеся дефицита поставок с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

Цены на нефть

По состоянию на 09:31 фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,51 (1,46%) — до $101,91 за баррель. Американская нефть WTI потеряла $2,75 (2,86%) и торгуется по $93,46.

Несмотря на это снижение, цена Brent удерживается выше отметки в $100 уже четыре сессии подряд из-за отсутствия признаков деэскалации конфликта с Ираном.

Иракский транзит

Источники в North Oil Company подтвердили, что прокачка нефти по трубопроводу возобновлена после того, как правительство Ирака и Региональное правительство Курдистана (KRG) достигли согласия во вторник.

Ирак планирует прокачивать не менее 100 000 баррелей в сутки. Любой дополнительный объем на рынке сейчас критически важен, поскольку добыча на основных южных месторождениях Ирака упала на 70% (до 1,3 млн б/д) из-за закрытия Ормузского пролива.

Эскалация конфликта: гибель лидера службы безопасности Ирана

Ситуация в регионе остается напряженной. Во вторник Иран подтвердил гибель своего руководителя службы безопасности Али Лариджани в результате израильской атаки. Это высшее должностное лицо, ликвидированное с момента гибели Верховного лидера Али Хаменеи в конце февраля.

По данным источников, новый верховный лидер Ирана уже отклонил все предложения по деэскалации, передаваемым странами-посредниками. В то же время военные США нанесли удары по иранским позициям вблизи Ормузского пролива, чтобы нейтрализовать противокорабельные ракеты, угрожающие международному судоходству.

Запасы в США и прогнозы аналитиков

Дополнительным фактором давления на цены стали данные Американского института нефти (API).

За неделю, завершившуюся 13 марта, запасы нефти в США неожиданно выросли на 6,56 млн баррелей. Это значительно превысило прогнозы аналитиков, ожидавших прирост всего на 380 тысяч баррелей.

«Нефть по $100 остается новой реальностью, а кризис вокруг Ормузского пролива не утихает», — отметил старший аналитик LSEG Ань Фам.

Некоторые эксперты, в частности China Futures, надеются, что активные действия США на побережье Ирана могут привести к более быстрой разрешении конфликта, однако рынок остается крайне волатильным.