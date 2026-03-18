Академия Минфин приглашает на курс «Инвестирование в ОВГЗ»

Интерес физических лиц к ОВГЗ за последние годы значительно вырос. В то же время многие украинцы только начинают знакомиться с этим инструментом и его преимуществами. Чтобы помочь разобраться в механизме покупки и стратегиях инвестирования в гособлигации, Академия Минфина запустила онлайн-курс «Инвестирование в ОВГЗ» .

По состоянию на начало 2026 года объем инвестиций украинцев в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) превысил 116,2 млрд грн. За год вложения физических лиц выросли на 44,2%, что свидетельствует о стабильно высоком интересе к инструменту.

Почему спрос на ОВГЗ среди украинцев растет

На данный момент ОВГЗ являются самым безопасным инструментом инвестирования в Украине, ведь государство гарантирует 100% возврат номинальной стоимости и выплату дохода по этим бумагам.

Среди основных преимуществ:

полное освобождение от налогообложения для физических лиц;

более высокая доходность по сравнению с депозитами (более 16% годовых);

возможность продажи до срока погашения;

возможность выбора валюты для инвестирования.

А поскольку Минфин выпускает ОВГЗ для финансирования бюджета и военных нужд — это еще и инструмент поддержки государства со стороны населения.

Чему вы научитесь на курсе «Инвестирование в ОВГЗ»

Часто инвесторы используют именно ОВГЗ как базовый инструмент для формирования стабильной части портфеля. В то же время значительная часть украинцев только начинает интересоваться возможностью инвестирования в ОВГЗ и имеет ряд вопросов:

Как выбрать облигации и где купить без комиссий?

Как рассчитать реальную доходность?

Нужно ли платить налоги?

Какие риски нужно учитывать?

Ответы на все эти вопросы содержит практический онлайн-курс «Инвестирование в ОВГЗ» от Академии Минфина.

Цель курса — научить украинцев инвестировать в облигации, анализировать рыночные условия и выбирать эффективные инвестиционные стратегии, которые помогут получать стабильный доход.

Вместе с опытными спикерами мы рассмотрим следующие темы: ценообразование облигаций, торговые стратегии, макроэкономический анализ, налогообложение и сравнение ОВГЗ с другими инвестиционными инструментами.

После обучения вы сможете:

понимать, как работают государственные облигации;

оценивать реальную доходность;

самостоятельно приобрести ОВГЗ через банк или брокера;

принимать решения и не зависеть от сторонних советов.

О спикерах

Курс ведут опытные специалисты по работе с ОВГЗ и инвесторы-практики:

Тарас Козак — президент инвестиционной группы «УНИВЕР»;

Алла Папаика — директор департамента в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

Михаил Пацан — предприниматель, инвестор, эксперт по бизнес-анализу и Web3-технологиям, основатель и руководитель Web3-университета Learn to Earn Global и IT-компании AISync Global;

Юлия Ефимова — главный специалист отдела брокерского обслуживания клиентов компании ICU.

Как проходит обучение

Программа состоит из трех модулей (всего 13 занятий), которые помогут разобраться в принципах инвестирования в ОВГЗ — от базовых понятий до самостоятельной покупки облигаций.

Учиться можно онлайн в удобное для вас время — все уроки в записи. Помимо теоретических блоков, у вас будут практические домашние задания с проверкой результатов и итоговое тестирование, а также поддержка кураторов на всех этапах.

После прохождения курса вы получите сертификат Академии Минфина об окончании обучения.

Как получить доступ к курсу

Приобретите доступ к курсу «Инвестирование в ОВГЗ» по акционной цене 3 840 грн до 31 марта и сразу же начните обучение. Также есть возможность оплаты в рассрочку — до трех месяцев без процентов.

Первый урок доступен бесплатно — запишитесь и посмотрите его прямо сейчас.

