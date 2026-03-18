Количество владельцев XRP превысило 7,7 млн, стейблкоин от PayPal станет доступным еще в 68 странах: что нового

XRP бьет рекорды: количество владельцев превысило 7,7 млн, а капитализация обогнала BNB

Криптовалюта XRP демонстрирует поразительную динамику, обновляя исторические максимумы по количеству поклонников. По данным аналитиков Santiment, впервые за 13 лет существования проекта количество холдеров токена пересекло отметку в 7,7 млн.

Всплеск активности в сети XRP Ledger, зафиксированный 16 марта 2026 года, спровоцировал рост цены актива на 14% всего за двое суток. Пока монета торгуется в районе $1,5.

Последние 24 часа стали определяющими для рыночных показателей альтоина:

Капитализация достигла $92,2 млрд, что позволило XRP опередить BNB ($90,9 млрд) и занять высшее место в рейтинге крупнейших криптовалют.

Объем торгов вырос на 60%, превысив $5,2 млрд.

Открытый интерес: на платформе Binance этот показатель подскочил на 59% по сравнению с октябрем прошлого года. Трейдеры активно открывают новые позиции, что свидетельствует о высокой уверенности в дальнейшем обновлении курса.

Ключевым фактором нынешнего «ралли» стали розничные инвесторы из Южной Кореи. По данным DL News, основную активность проявляет возрастная группа 40−50 лет.

Почему они выбирают XRP:

Репутация и знакомство: для корейских трейдеров среднего возраста XRP является одним из наиболее понятных и узнаваемых активов.

Переток капитала: инвесторы массово выходят из иностранных акций, демонстрирующих падение, и перенаправляют средства в крипторинок.

Доминирование на биржах: на крупнейших местных площадках (Upbit и Bithumb) на долю XRP приходится около 19% всех спотовых сделок. Суточный объем торгов в стране превысил $621 млн.

Кроме розничного хайпа, активность добавляет стабильный приток капитала в спотовые XRP-ETF. В отличие от начала года, когда на рынке доминировала продажа активов для покрытия убытков (делевереджинг), сейчас инвесторы настроены на долгосрочное удержание позиций.

Cango отчитывается о $452,8 млн убытков за первый год майнинга биткоина

Майнинговая компания Cango обнародовала финансовые результаты за 2025 год, которые оказались крайне неутешительными для инвесторов. Несмотря на добычу криптовалюты в промышленных масштабах, чистый убыток фирмы достиг $452,8 млн.

Финансовый директор компании Майкл Чжан объяснил такие цифры значительными затратами на трансформацию бизнес-модели и высокой волатильностью крипторынка.

По итогам года Cango продемонстрировала следующие результаты:

Выручка составила $688,1 млн, из которых почти вся сумма ($675,5 млн) была получена непосредственно от майнинга.

Объем добычи: компания произвела 6594,6 BTC (в среднем по 18 монет в день).

Расходы: операционные расходы превысили $1,1 млрд. Самыми большими статьями стали амортизация оборудования ($338,3 млн) и переоценка кредитов под залог биткоина ($96,5 млн).

Конец года стал для Cango наиболее сложным. В четвертом квартале ущерб составил $285 млн.

Главная проблема заключается в стоимости добычи:

Себестоимость 1 BTC для компании выросла до $106 251.

При текущей рыночной цене биткоина около $73 900, деятельность компании стала фактически убыточной. Каждая добытая монета приносит фирме чистый минус.

Инвесторы отреагировали на отчетность массовой распродажей активов. Сразу после публикации акции Cango упали на 16,67%. В целом, за последний год капитализация компании сократилась на 62%, что ставит под вопрос эффективность выбранной стратегии агрессивной трансформации у майнера.

Зеленый свет от регулятора: CFTC позволила кошельку Phantom работать в США без брокерской лицензии

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выдала официальное письмо об отсутствии возражений (no-action letter) по поводу деятельности популярного криптокошелька Phantom. Это решение фактически освобождает компанию от необходимости регистрироваться в качестве брокера-посредника (IB) для предоставления определенных услуг американским пользователям.

Документ, подготовленный отделом участников рынка CFTC, является ответом на прямой запрос Phantom Technologies.

Согласно разъяснению регулятора, Phantom может продолжать работу без регистрации брокером, если будет соблюдать определенные условия. Ключевые тезисы позиции разработчиков:

Некастодиальный статус: Phantom работает исключительно как программный интерфейс, соединяющий пользователей с зарегистрированными биржами.

Отсутствие контроля: кошелек не сохраняет средства клиентов и не берет на себя обязательство классического финансового посредника.

Регуляторная четкость: это решение позволяет компании развивать продукт в правовом поле США, не подвергаясь чрезмерному давлению сложных брокерских правил.

PayPal масштабирует свой стейблкоин: PYUSD станет доступным еще в 68 странах.

Компания PayPal готовится к масштабной экспансии своего стейблкоина — PYUSD. Начиная с марта 2026 года, Стейблкоин выйдет за пределы рынков США и Великобритании, охватив еще 68 новых юрисдикций в Южной Америке, Африке и Азии. Об этом в интервью Fortune сообщила глава криптоподразделения компании Мэй Забанех.

Новая волна внедрения ориентирована на регионы, где традиционные банковские услуги труднодоступны, а национальные валюты страдают от высокой инфляции. Ключевые регионы: Южная Америка (в том числе Колумбия и Перу), Африка (Уганда) и Азии.

Цель — упрощение трансграничных переводов и предоставление людям надежного инструмента для сохранения покупательной способности.

«Мы открываем доступ к финансовым услугам там, где они наиболее необходимы, особенно в местах, где остро ощущаются проблемы с местными валютами», — отметила Забанех.

Клиенты PayPal в этих странах смогут не только осуществлять мгновенные переводы в PYUSD, но и получать пассивный доход. Компания предлагает вознаграждение за хранение актива на балансе (в США эта ставка составляет 4% годовых).

Полный список из 68 стран пока не раскрывается, хотя в целом сервис PayPal работает в 200 юрисдикциях.