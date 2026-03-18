В среду, 18 марта, на наличном рынке средний курс доллара потерял 10 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 1 копейку в продаже.
Курс валют на среду: доллар подешевел в банках и обменниках
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках потерял 13 копеек в покупке и 11 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 1 копейку в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,70−44,24 грн. Евро покупают за 50,35 грн, а продают за 51,10 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,12−44,25, евро — 51,00−51,21 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 43,80−43,84 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,49−50,52 грн/евро.
Источник: Минфин
