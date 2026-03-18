Китай начал борьбу с «роскошью»: банкирам урезали премии на треть

Ряд банкиров в государственных финансовых учреждениях Китая столкнулись с сокращением премий не менее чем на 30% на фоне того, что правительство продвигает реформу системы вознаграждения в финансовом секторе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сокращение бонусов

По их словам, бонусы старших менеджеров, включая руководителей отделов в двух крупных государственных банках, сократились на 30−50% за 2025 год. Кроме того, главы подразделений в одном из средних по размеру госбанков в прошлом году столкнулись с сокращением премии примерно на 40%.

Такая тенденция может быть связана с многолетней политикой правительства по достижению «всеобщего благосостояния» и борьбой с «гедонистическим», по выражению китайских чиновников, образом жизни высокопоставленных работников финансового сектора, пишет агентство.

Власти КНР стремятся реформировать перевернутую структуру оплаты труда в банковском секторе. Сейчас зарплаты сотрудников среднего звена часто превосходят доход топ-менеджеров, поскольку зарплата последних ограничивается из-за их членства в Коммунистической партии Китая.