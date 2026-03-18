В Украине каждое третье сельское домохозяйство потеряло доходы — Южанина

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2025 году каждое третье сельское домохозяйство сообщило о снижении доходов. Об этом написала народный депутат Нина Южанина.

Потери агросектора

Среди семей, которые зависят от агросектора, ситуация еще хуже — 48% потеряли доходы.

По результатам исследования:

40% домохозяйств занимаются агропроизводством, но 86% из них производят продукцию преимущественно для собственного потребления, а не для рынка.

«То есть речь уже идет не о развитии, а о выживании», — отметила Южанина.

По ее словам, еще один тревожный сигнал — 75% домохозяйств вынуждены прибегать к негативным стратегиям, чтобы выжить:

тратить сбережения;

брать кредиты;

экономить на медицине и образовании.

Ситуация критическая

В прифронтовых районах ситуация критическая:

42% семей живут за счет пенсий;

3% — вообще не имеют никаких доходов.

Производство также сокращается:

в 30% домохозяйств уменьшилось растениеводство (Херсонская область — 45%);

каждый пятый производитель потерял скот из-за войны.

Кто наиболее уязвим

Наиболее уязвимы:

внутренне перемещенные лица

домохозяйства, возглавляемые женщинами

семьи вблизи линии фронта (исследование охватило 2 800 домохозяйств в девяти прифронтовых областях).

«Эти данные — не просто статистика. Это сигнал о том, что сельская экономика в прифронтовых регионах деградирует. И если сегодня большинство производит только „для себя“, то завтра мы получим еще более глубокую проблему — сокращение внутреннего производства и зависимость от импорта продовольствия», — подытожила народный депутат.