По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2025 году каждое третье сельское домохозяйство сообщило о снижении доходов. Об этом написала народный депутат Нина Южанина.
В Украине каждое третье сельское домохозяйство потеряло доходы — Южанина
Потери агросектора
Среди семей, которые зависят от агросектора, ситуация еще хуже — 48% потеряли доходы.
По результатам исследования:
- 40% домохозяйств занимаются агропроизводством, но 86% из них производят продукцию преимущественно для собственного потребления, а не для рынка.
«То есть речь уже идет не о развитии, а о выживании», — отметила Южанина.
По ее словам, еще один тревожный сигнал — 75% домохозяйств вынуждены прибегать к негативным стратегиям, чтобы выжить:
- тратить сбережения;
- брать кредиты;
- экономить на медицине и образовании.
Ситуация критическая
В прифронтовых районах ситуация критическая:
- 42% семей живут за счет пенсий;
- 3% — вообще не имеют никаких доходов.
Производство также сокращается:
- в 30% домохозяйств уменьшилось растениеводство (Херсонская область — 45%);
- каждый пятый производитель потерял скот из-за войны.
Кто наиболее уязвим
Наиболее уязвимы:
- внутренне перемещенные лица
- домохозяйства, возглавляемые женщинами
- семьи вблизи линии фронта (исследование охватило 2 800 домохозяйств в девяти прифронтовых областях).
«Эти данные — не просто статистика. Это сигнал о том, что сельская экономика в прифронтовых регионах деградирует. И если сегодня большинство производит только „для себя“, то завтра мы получим еще более глубокую проблему — сокращение внутреннего производства и зависимость от импорта продовольствия», — подытожила народный депутат.
