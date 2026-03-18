Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 марта 2026, 8:23 Читати українською

Mastercard покупает стейблкоин-платформу BVNK за $1,8 млрд

Mastercard покупает компанию BVNK, специализирующуюся на инфраструктуре для стейблкоин-платежей, за $1,8 млрд. Ожидается, что это соглашение укрепит позиции Mastercard в сфере блокчейн-переводов, говорится в сообщении Mastercard от 17 марта.

Жажда лидерства

Как отмечает компания, объемы платежей в стейблкоинах в 2025 году достигли минимум $350 млрд, а растущая регуляторная ясность стимулирует банки и финтех-компании исследовать продукты, связанные с токенизированными депозитами и денежными переводами на основе блокчейна.

Mastercard и его конкурент Visa (VN) стремятся стать лидерами в быстрорастущем сегменте, пишет Reuters. Соглашение предусматривает $300 млн условных выплат, ожидается его завершение до конца 2026 года.

BVNK, основанная в 2021 году, создает инфраструктуру, соединяющую фиатные валюты со стейблкоинами. Ее платформа позволяет отправлять и получать платежи во всех основных блокчейн-сетях более чем в 130 странах.

Покупка позволит пользователям применять цифровые токены для международных переводов, бизнес-платежей и выплат.

«Мы ожидаем, что со временем большинство финансовых учреждений и финтех-компаний предложат услуги по цифровым валютам», — отметил Йорн Ламберт, главный продуктовый директор Mastercard.

Компания продолжает расширять присутствие в сфере цифровых активов через инициативы, такие как Crypto Partner Program, чтобы интегрировать блокчейн-платежи в существующую сеть Mastercard.

Напомним

11 марта Mastercard объявила о запуске программы Crypto Partner Program, объединяющей более 85 компаний из секторов цифровых активов и платежных технологий. Главная цель инициативы — интегрировать блокчейн с существующей финансовой инфраструктурой, поддерживающей глобальную торговлю и создать безопасные и совместимые решения для платежей в цифровом пространстве.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами