Mastercard покупает стейблкоин-платформу BVNK за $1,8 млрд

Mastercard покупает компанию BVNK, специализирующуюся на инфраструктуре для стейблкоин-платежей, за $1,8 млрд. Ожидается, что это соглашение укрепит позиции Mastercard в сфере блокчейн-переводов, говорится в сообщении Mastercard от 17 марта.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Жажда лидерства

Как отмечает компания, объемы платежей в стейблкоинах в 2025 году достигли минимум $350 млрд, а растущая регуляторная ясность стимулирует банки и финтех-компании исследовать продукты, связанные с токенизированными депозитами и денежными переводами на основе блокчейна.

Mastercard и его конкурент Visa (VN) стремятся стать лидерами в быстрорастущем сегменте, пишет Reuters. Соглашение предусматривает $300 млн условных выплат, ожидается его завершение до конца 2026 года.

BVNK, основанная в 2021 году, создает инфраструктуру, соединяющую фиатные валюты со стейблкоинами. Ее платформа позволяет отправлять и получать платежи во всех основных блокчейн-сетях более чем в 130 странах.

Покупка позволит пользователям применять цифровые токены для международных переводов, бизнес-платежей и выплат.

«Мы ожидаем, что со временем большинство финансовых учреждений и финтех-компаний предложат услуги по цифровым валютам», — отметил Йорн Ламберт, главный продуктовый директор Mastercard.

Компания продолжает расширять присутствие в сфере цифровых активов через инициативы, такие как Crypto Partner Program, чтобы интегрировать блокчейн-платежи в существующую сеть Mastercard.

Напомним

11 марта Mastercard объявила о запуске программы Crypto Partner Program, объединяющей более 85 компаний из секторов цифровых активов и платежных технологий. Главная цель инициативы — интегрировать блокчейн с существующей финансовой инфраструктурой, поддерживающей глобальную торговлю и создать безопасные и совместимые решения для платежей в цифровом пространстве.