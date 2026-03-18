18 марта 2026, 8:00 Читати українською

Китай запретил экспорт топлива до конца марта

Китай ввел временный запрет на экспорт дизельного топлива, бензина и авиационного топлива до конца марта, что может усугубить дефицит топлива в Азии и привести к росту цен для промышленных и транспортных покупателей в регионе, которые и без того сталкиваются с сокращением поставок из-за глобальных факторов на фоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

Китай ввел временный запрет на экспорт дизельного топлива, бензина и авиационного топлива до конца марта, что может усугубить дефицит топлива в Азии и привести к росту цен для промышленных и транспортных покупателей в регионе, которые и без того сталкиваются с сокращением поставок из-за глобальных факторов на фоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, пишет Reuters.
► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Ранее азиатские переработчики искали альтернативные источники сырой нефти, поскольку несколько нефтеперерабатывающих заводов в странах Персидского залива, которые обычно поставляют топливо в Азию, остановили работу из-за боевых действий и нарушения морского сообщения на ключевом морском маршруте.

Китай, мировой лидер по импорту нефти, на прошлой неделе ввел запрет на экспорт топлива до конца марта с целью предотвращения внутреннего дефицита, несколько сократив объемы экспорта в прошлом году до примерно $22 миллиардов.

Каковы последствия для региональных рынков и основных покупателей

Австралия, Бангладеш и Филиппины больше всего зависят от китайских поставок топлива и столкнутся с необходимостью искать альтернативы, чтобы обеспечить свои потребности.

Китай по-прежнему занимает четвертое место среди экспортеров «чистого» топлива в Азии после Южной Кореи, Индии и Сингапура, но в то же время остается крупным игроком на мировом рынке нефтепереработки и гибким поставщиком в зависимости от спроса и маржи.

Пекин долгое время регулировал экспорт топлива с помощью квот, но прямой запрет создает новый вызов: цены уже растут, а рынок ищет маршруты и альтернативы.

Что говорят аналитики

«Оставшиеся азиатские экспортеры просто не имеют запасных объемов, чтобы повторить роль Китая как регионального гибкого поставщика», — отметил Замир Юсоф, аналитик Kpler.

Аналитики также отмечают, что рост цен на топливо в регионе может продолжаться в ближайшее время, поскольку рынок адаптируется к новым реалиям за счет перенаправления грузов и сокращения спроса там, где это возможно.

«Большая часть экспорта транспортного топлива из Индии будет направлена в Азию вместо Запада, в частности Европы и Америки», — отметил Иван Метюз, руководитель отдела анализа Азиатско-Тихоокеанского региона, Vortexa.

В долгосрочной перспективе ситуация может привести к значительному снижению доступности для некоторых стран и к пересмотру маршрутов поставок, с акцентом на внутренние запасы и диверсификацию импорта.

Отдельные страны уже прогнозируют увеличение импорта топлива из других источников, но компенсировать удар запланированных ограничений будет сложно, особенно для тех, кто ранее зависел от китайского топливного рынка.

В то же время мировые поставщики и переработчики могут адаптироваться к новой конъюнктуре: рост цен стимулирует сокращение спроса или перенаправление объемов, а также активизирует запасы и внутренние программы модернизации производства.

Ожидается, что региональные цены на дизель, бензин и авиакеросин будут оставаться под давлением в течение ближайших недель, с возможными колебаниями в зависимости от событий на мировых рынках и действий других крупных экспортеров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Перший Потужний
Перший Потужний
18 марта 2026, 9:11
Ну, з одного боку, номінально, зрозуміло, бо зараз в світі буде екшн з нафтою, через одну маленьку протоку, котру не може самостійно розблокувати «перша армія світу», а з іншого боку, Китай в такий спосіб дає змогу заробляти оркостану, бо зараз багато хто прибіжить за нафтою в мордор…
