Минфин повысил доходность ОВГЗ, прервав тренд на понижение

Министерство финансов 17 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,53 млрд грн, что на 0,7 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 4,23 млрд гр. При этом Минфин повысил ставки по одной облигации. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

1,41 млрд грн под 15,12% с погашением 24 марта 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,11%);

2,12 млрд грн под 16,13% с погашением 25 апреля 2029 года.

С начала 2026 года государство уже привлекло 117,2 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,1 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.