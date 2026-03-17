Украинский Deftech-стартап Swarmer разместит свои акции на Nasdaq

Украинский deftech-стартап Swarmer, разрабатывающий программное обеспечение для автономного управления роями беспилотников, начинает публичные торги собственными ценными бумагами на американском фондовом рынке. Компания планирует привлечь многомиллионный капитал для дальнейшего масштабирования своих военных инноваций. Об этом сообщает Business Wire.

Финансовые условия размещения на Nasdaq

Общая сумма привлечённых средств в рамках публичного размещения должна составить около $15 млн. Компания предлагает биржевым инвесторам 3 миллиона обыкновенных акций по фиксированной цене $5 за штуку. Торги начнутся на площадке Nasdaq Capital Market 17 марта 2026 года под тикером «SWMR», а официальное закрытие сделки запланировано ориентировочно на 18 марта (при условии выполнения стандартных требований).

Андеррайтером размещения выступает компания Lucid Capital Markets. Она получила 30-дневный опцион на дополнительный выкуп ещё 450 000 акций стартапа по аналогичной стартовой цене.

Направления инвестирования и расширения бизнеса

Чистый капитал, полученный в результате выхода на биржу, руководство направит на расширение текущей операционной деятельности. Ключевыми статьями расходов станут расширение возможностей существующей продуктовой линейки, наем новых специалистов, а также пополнение оборотного капитала и покрытие других корпоративных потребностей. Отдельное внимание будет уделено более глубокой интеграции собственного программного обеспечения с аппаратными решениями от различных производителей беспилотников.

Структура компании и история инвестиций

Штаб-квартира разработчика находится в Остине (штат Техас), однако компания поддерживает тесные связи с Восточноевропейским регионом, имея операционные команды в Украине, Польше и Эстонии. Специализация стартапа — создание универсального программного обеспечения для координации автономных роев дронов, многодоменная интеграция беспилотных систем и управление роботизированными операциями на базе искусственного интеллекта.

В сентябре прошлого года компания уже привлекла финансирование, завершив инвестиционный раунд на сумму 2,7 млн долларов. Тогда лид-инвестором выступила американская оборонная технологическая компания R-G.AI, а в пул вошли фонды Radius Capital, Green Flag Ventures и D3. Все эти игроки стали участниками и текущего этапа финансирования.

Основатели, продукты и выживание в условиях РЭБ

Стартап Swarmer был основан в мае 2023 года предпринимателями Сергеем Куприенко и Алексом Финком. Флагманскими продуктами компании являются программные комплексы Styx AI и Trident OS. Главное технологическое преимущество этих систем заключается в способности автономно координировать группы дронов даже в условиях полного отсутствия GPS/GNSS-сигнала и под плотным воздействием вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По данным профильных западных СМИ, алгоритмы Swarmer обучались на массиве из десятков тысяч реальных боевых вылетов. Искусственный интеллект позволяет беспилотникам в рое самостоятельно обмениваться данными о целях и корректировать действия друг друга без постоянного участия FPV-пилота.