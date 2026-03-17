К закрытию межбанка во вторник, 17 марта, курс доллара снизился на 18 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже, евро подешевел на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 17 марта
|
Закрытие 17 марта
|
Изменения
|
43,98/44,01
|
43,80/43,84
|
18/17
|
50,55/50,58
|
50,52/50,56
|
3/2
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,80−44,35 грн. Евро покупают за 50,35 грн, а продают за 51,09 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,25−44,36, евро — 51,00−51,20 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии