Курс валют НБУ на среду: доллар, евро, злотый

Нацбанк установил новые курсы валют на среду, 18 марта. Доллар подешевел, а вот евро подорожал. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

На среду НБУ установил следующий курс доллара: 43,95 грн. Это на 13 копеек меньше, чем во вторник (44,08).

Исторический максимум доллара: 44,16 (13.03.2026).

В то же время курс евро на среду был установлен на отметке 50,64 грн, что на 6 копеек больше, чем во вторник (50,58).

Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на среду: 11,85 грн (во вторник курс составлял 11,86 грн).

