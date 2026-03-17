Ловушка для центральных банков: как война на Ближнем Востоке срывает планы по снижению ставок

Центральные банки мира оказались перед сложным политическим выбором: скачок цен на энергоносители из-за ближневосточного конфликта вызывает новую волну инфляции как раз в тот момент, когда темпы глобального экономического роста начали замедляться. Регуляторы вынуждены откладывать смягчение денежно-кредитной политики, балансируя между риском рецессии и потерей контроля над ценами. Об этом сообщает Yahoo Finance 17 марта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

ФРС и европейские регуляторы берут паузу

На этой неделе состоятся заседания Федеральной резервной системы США (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии, а также Национального банка Швейцарии. Консенсус-прогноз экономистов сводится к тому, что все четыре института оставят стоимость заимствований без изменений, придерживаясь выжидательной позиции, которую пропагандирует председатель ФРС Джером Пауэлл. Ожидается, что американский регулятор сохранит базовую ставку в диапазоне 3,5−3,75% и признает повышенную неопределенность в отношении экономических перспектив.

До недавнего времени инфляционное давление ослабевало, и политики готовились к циклу снижения ставок. Однако атаки на инфраструктуру и перебои в судоходстве, которые ударили по нефтяным рынкам, кардинально изменили расклад. «Время для этого конфликта вряд ли могло быть более неудачным для мировых центральных банков. Чиновникам предстоит решить, воспринимать ли этот шок как временное явление или реагировать более агрессивно на его инфляционные последствия», — отмечает аналитик Capital Даниэла Гаторн.

Влияние нефтяного налога на экономику

Рост цен на топливо не только механически повышает общую инфляцию, но и сказывается на ценах на широкий спектр товаров и услуг. В то же время дорогая энергия действует как скрытый налог для бизнеса и домохозяйств: она снижает располагаемый доход и увеличивает операционные расходы, что неизбежно тормозит потребление, инвестиции и общий экономический рост. В нормальных условиях такое торможение экономики потребовало бы удешевления кредитов.

«Война одновременно усиливает риск того, что для преодоления слабости рынка труда понадобятся более ранние снижения ставок, и риск того, что более высокая инфляция заставит отложить эти шаги», — объясняет в отчете для клиентов главный экономист Goldman Sachs в США Дэвид Меррикл. По оценкам его банка, высокие цены на нефть могут отнять несколько десятых процента от глобального роста в следующем году.

Долговые рынки уже реагируют на эту напряженность. Доходность краткосрочных казначейских бумаг США, в частности двухлетних облигаций, которые наиболее чувствительны к ожиданиям политики ФРС, за последний месяц выросла примерно на 25 базисных пунктов, поскольку трейдеры переносят ожидаемые даты снижения ставок на более поздние сроки.

Иллюзия контроля: извлечены ли уроки 2022 года?

ЕЦБ сталкивается с ещё более сильным давлением, а доходность долгосрочных европейских гособлигаций демонстрирует высокую волатильность. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе пообещала, что регулятор не допустит повторения инфляционного шока, спровоцированного вторжением России в Украину в 2022 году. «Мы находимся в другой экономической ситуации… и обладаем большей способностью поглощать шоки. Мы сделаем все необходимое, чтобы держать инфляцию под контролем», — заявила она.

Некоторые аналитики также пытаются выразить оптимизм. Старший стратег Generali Asset Management Микеле Морганти отмечает, что по сравнению с 2022 годом энергетический шок пока носит более локальный характер, а центральные банки, которые тогда проводили чрезмерно мягкую стимулирующую политику, в настоящее время уже находятся на нейтральной территории.

Между тем перед Банком Англии встает, пожалуй, самая острая дилемма: риски ускорения инфляции из-за роста цен на топливо сводят на нет шансы на скорейшее снижение ставок, несмотря на признаки стагнации ВВП и охлаждения рынка труда. Даже в Швейцарии, где инфляция традиционно была низкой, рост расходов на энергоносители заставляет центробанк пересматривать свои прогнозы: баланс рисков смещается в сторону более высокой инфляции.