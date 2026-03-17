Япония и Южная Корея инвестируют $900 млрд в США в обмен на стабильные пошлины

Япония и Южная Корея готовятся реализовать масштабные инвестиционные обязательства перед США на общую сумму $900 млрд. Это явилось результатом договоренностей с президентом Дональдом Трампом, который в прошлом году согласился ограничить пошлины для этих стран на уровне 15% в обмен на колоссальные вливания в американскую экономику. Об этом сообщает Bloomberg.

Несмотря на то, что многие аспекты торговой политики Трампа остаются неопределенными, Токио и Сеул уже делают первые практические шаги.

Япония: $550 млрд на энергетику и минералы

Япония объявила о первом пакете проектов накануне визита премьер-министра Сана Такаити в Вашингтон 19 марта.

Правительство Японии предоставит до $550 млрд через государственные институты (JBIC и NEXI) в виде инвестиций, займов и гарантий. Первый транш в $36 млрд направят в нефтегазовый сектор и добычу критически важных минералов. Крупнейший проект — завод природного газа в Огайо стоимостью $33 млрд, который Трамп назвал «самым крупным в истории».

Следующими кандидатами в инвестиции являются ядерные реакторы нового поколения. Доходы от проектов будут делиться в пропорции 90:10 в пользу США по возвращении основного долга и процентов. Все инвестиции должны быть произведены до 19 января 2029 года.

Южная Корея: $350 млрд и акцент на судостроении

Парламент Южной Кореи в марте одобрил необходимое законодательство после предупреждения Трампа, что пошлины могут подскочить до 25% в случае промедления. $150 млрд пойдут в судостроение США, а остальные $200 млрд — в проекты энергетики (газ и атомная энергетика).

Годовой лимит инвестиций ограничен $20 млрд, чтобы не дестабилизировать национальную валюту (он). Также Корея завоевала право реализовывать только коммерчески выгодные проекты с гарантированным денежным потоком.

Почему это важно?

Обе страны критически зависят от США в вопросах безопасности, поэтому они не могут игнорировать требования Вашингтона, особенно ввиду их огромного профицита в торговле со Штатами ($47 млрд в Японии и $49,5 млрд в Корее за 2025 год).

Экономическое давление:

Для Японии эти обязательства составляют около 15% ВВП.

Для Южной Кореи нагрузка значительно выше почти 20% ВВП и около 80% всех золотовалютных резервов страны.

Экономисты опасаются, что столь массовый отток капитала в США может ослабить промышленную активность внутри самих азиатских стран, поскольку компании будут вынуждены расширять производство в Америке вместо внутренних проектов.

Ситуация осложнилась 20 февраля 2026 года, когда Верховный суд США упразднил часть механизма «взаимных» пошлин Трампа. Теперь Белый дом планирует использовать альтернативные инструменты, в частности, Статью 301 Закона о торговле 1974 года, чтобы продолжать давление на страны с большим торговым профицитом.

Сейчас в США действует временная глобальная пошлина на импорт в размере 10%, которую Трамп угрожает поднять до 15%. Япония и Корея надеются, что их инвестиционные миллиарды станут надежным иммунитетом против дальнейшего усиления торговой войны.