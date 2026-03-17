Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 марта 2026, 13:53 Читати українською

Bitget расширяет спотовый рынок, добавляя токенизированные акции, ETF и драгоценные металлы Ondo

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа, расширяет свой спотовый рынок за счет новой линейки токенизированных активов от Ondo Global Markets, объединяя ведущие американские акции, индексные ETF и драгоценные металлы в единую торговую среду наряду с цифровыми активами. Запуск добавляет новый уровень к мультиактивной модели Bitget, позволяя пользователям торговать криптовалютами и традиционными финансовыми инструментами одновременно, круглосуточно, в рамках одного аккаунта на базе USDT.

Новые листинги включают одни из самых узнаваемых активов глобального рынка. В сегменте акций представлены Tesla (TSLAon), NVIDIA (NVDAon), Apple (AAPLon), Alphabet (GOOGLon), Microsoft (MSFTon), Amazon (AMZNon), Meta (METAon) и AMD (AMDon).

Также пользователям станет доступна более широкая рыночная экспозиция через индексные ETF, включая SPYon, IVVon, QQQon, IWMon и ITOTon. Помимо этого, добавлены активы, привязанные к сырьевым рынкам, такие как IAUon и SLVon, что дает возможность напрямую работать с инструментами, связанными с золотом и серебром, через тот же спотовый интерфейс, который используется для торговли криптовалютами.

Этот запуск продолжает развитие сотрудничества между Bitget и Ondo, которое активно расширялось в последние месяцы. В сентябре 2025 года Bitget и Bitget Wallet предоставили доступ к более чем 100 токенизированным активам через Ondo Finance. Недавно партнерство было усилено добавлением 98 новых токенизированных акций США и ETF.

Bitget также отмечает значительный рост интереса к данному направлению: по данным компании, торговля токенизированными акциями Ondo занимала около 73% рыночной доли в начале декабря и выросла примерно до 89% к концу месяца, что отражает быстро увеличивающийся спрос пользователей на доступ к глобальным рынкам через блокчейн. На сегодняшний день Ondo Global Markets является крупнейшим поставщиком токенизированных акций в мире.

В отличие от традиционного доступа к рынкам, ограниченного брокерской инфраструктурой и фиксированными торговыми сессиями, новые спотовые инструменты доступны для торговли в режиме 24/7. Пользователи могут покупать и продавать эти активы в любое время через спотовую платформу Bitget, оперативно реагируя на макроэкономические события, корпоративную отчетность и изменения рыночных настроений даже в выходные дни. Такой подход соответствует общему тренду развития токенизированных активов, где пользователи ожидают такой же скорости и доступности, как на крипторынке.

«Движение рынков больше не ограничено временем, а ожидания пользователей выходят за рамки разделения между криптовалютами и традиционными финансами. Это расширение с Ondo позволяет интегрировать одни из самых востребованных акций, индексных инструментов и драгоценных металлов в наш спотовый рынок в формате, который соответствует привычкам современных трейдеров», — отметила генеральный директор Bitget Грейси Чен.

«Bitget теперь предлагает токенизированные акции наряду с криптовалютами, превращаясь в универсальное приложение, работающее на базе Ondo», — заявил президент Ondo Finance Иэн Де Боде. «Токенизированные акции, ETF и сырьевые активы Ondo доступны для торговли на всех платформах Bitget и в значительных объемах».

Последний запуск продвигает стратегию Bitget Global Alpha in One и усиливает модель Universal Exchange, объединяющую криптовалюты, токенизированные реальные активы и традиционные финансовые инструменты в единой экосистеме.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами