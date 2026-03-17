«Оазис спокойствия»: Биткоин обогнал акции и золото на фоне конфликта на Ближнем Востоке

С начала конфликта вокруг Ирана криптовалюты оказались в числе лидеров роста среди других классов активов. Биткоин и другие цифровые валюты стали «оазисом спокойствия» на фоне волатильности акций, золота и нефти, сообщает Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились цены на нефть, золото и биткоин

За последние недели цена нефти выросла более чем на 40%, тогда как золото подешевело примерно на 5%

, а индекс MSCI World снизился на 4%. На этом фоне биткоин 17 марта превысил отметку $75 000. С конца февраля его рост составил около 14%.

По данным Bloomberg, в марте приток средств в спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин в США достиг примерно $1,5 млрд.

Что говорят аналитики

Аналитик BTC Markets Рэйчел Лукас объяснила это тем, что корпоративные инвесторы, формирующие биткоин-резервы, активно выкупают предложения при снижении цены.

Руководитель исследовательского отдела 10x Research Маркус Тилен отметил, что часть роста связана с закрытием опционных позиций, рассчитанных на снижение биткоина ниже $55 000−60 000.

«Когда инвесторы закрывают опционы „пут“ на биткоин, снижается спрос на страхование от падения цены. В ответ маркетмейкеры начинают покупать BTC для хеджирования своих позиций, что создает дополнительный спрос и поддерживает рост», — пояснил он.

Согласно данным Deribit, около $1,5 млрд опционов «пут» сосредоточено на уровне $60 000, а объем «колл"-опционов на уровне $75 000 составляет примерно $1,3 млрд.

Управляющий партнер Tokenize Capital Хейден Хьюз считает, что текущий рост носит импульсный характер. По его оценке, в краткосрочной перспективе биткоин может достичь $80 000, однако затем вероятен разворот, и ралли может ослабнуть уже в следующем месяце.

Тилен также отметил, что рост пока не сопровождается значительным увеличением покупок «колл"-опционов, что указывает на преобладание закрытия хедж-позиций, а не на формирование устойчивого бычьего тренда.

По состоянию на утро 17 марта биткоин торговался выше $74 000, хотя ранее его цена кратковременно достигала $76 000.

Аналитики трейдинговой компании QCP Capital отмечают, что обострение конфликта вокруг Ирана усилило интерес к криптовалютам как инструменту трансграничных расчетов и сохранения ликвидности. На этом фоне активизируется дискуссия о роли биткоина как защитного актива.