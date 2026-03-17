Цены на нефть подскочили на 4% после новых атак Ирана на ОАЭ

Во вторник, 17 марта, мировые цены на нефть выросли примерно на 4%, отыграв большую часть падения предыдущей сессии. Новый виток эскалации вызван атаками Ирана на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и фактическим блокированием стратегически важного Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть

По состоянию на 10.50 фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $3,52 (3,5%) — до $103,73 за баррель.

Американская нефть WTI прибавила $3,79 (4,1%) и торгуется по $97,29.

Этот резкий рост произошел после того, как в понедельник, 16 марта, цены несколько снизились на фоне новостей о проходе одиночных судов через пролив. Однако новые удары по инфраструктуре ОАЭ вернули на рынок ужас дефицита.

Атаки на ОАЭ и остановка добычи

Война между США и Израилем против Ирана продолжается уже третью неделю без признаков завершения. Последняя серия атак была направлена непосредственно на энергетические объекты ОАЭ:

Газовое месторождение Шах: работа остается приостановлена после удара беспилотника.

Порт Эль-Фуджайра: новая атака вызвала пожар. Государственная нефтяная компания ADNOC была вынуждена полностью остановить отгрузку нефти в этом порту.

Следует отметить, что Эль-Фуджайра расположена за пределами Ормузского пролива и является критически важной точкой экспорта, через которую проходит объем нефти, эквивалентный 1% мирового спроса.

Блокада пролива и геополитическое напряжение

Ситуация в Ормузском проливе — ключевом узком месте, через которое проходит 20% мировой торговли нефтью и СПГ, остается напряженной.

«Риски остаются высокими: достаточно одной ракеты или мины иранских боевиков, чтобы снова взорвать ситуацию», — отмечает Тони Сикамор, аналитик IG.

Тем временем в лагере союзников США возникли разногласия. Несколько стран отклонили призыв президента Дональда Трампа отправить военные корабли для эскорта танкеров через пролив. Это вызвало резкую критику со стороны Белого дома — Трамп обвинил западных партнеров в «неблагодарности» после десятилетий американской поддержки.

Влияние на рынок: ОАЭ сократили добычу вдвое

Из-за невозможности безопасного вывоза сырья ОАЭ (третий по величине производитель в ОПЕК) были вынуждены резко сократить добычу. По данным источников Reuters, объемы производства в стране упали более чем наполовину.

Это привело к тому, что нефть с Ближнего Востока стала самой дорогой в мире, поскольку трейдеры готовы платить любой ценой за физическую поставку топлива.

Прогнозы на конец марта

Эксперты не исключают дальнейшего роста цен на нефть. Келвин Вонг из OANDA отмечает, что при продолжении конфликта цена на WTI может протестировать уровень в $124 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) допускает новое высвобождение нефти из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен на энергоносители, в дополнение к уже согласованным 400 миллионам баррелей из стратегических резервов.