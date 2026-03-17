Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
17 марта 2026, 12:55

Хедж-фонды массово делают ставку на обвал финансового сектора: при чём здесь банки и частные кредиты

Глобальные хедж-фонды начали агрессивную распродажу акций банков, страховых компаний и финтех-корпораций. Финансовый сектор стал лидером по объемам продаж на фондовом рынке в текущем году, поскольку инвесторы пытаются защитить свои портфели от последствий войны на Ближнем Востоке и скрытых рисков на рынке частного кредитования. Об этом сообщает Reuters.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Массовая распродажа и падение профильных индексов

Согласно аналитической заметке Goldman Sachs для клиентов, на прошлой неделе хедж-фонды «агрессивно шортили» акции глобальных финансовых компаний. Открытие коротких позиций (ставок на снижение стоимости актива) привело к тому, что финансовый сектор стал самым распродаваемым в мире.

Негативная динамика уже отразилась на ключевых индикаторах: с начала года финансовый индекс S&P (.SPSY) упал более чем на 11%, тогда как европейский банковский индекс (.SX7P) потерял около 8%. По данным отчета Goldman Sachs, распродажа затронула все финансовые подсекторы, за исключением региональных банков. Больше всего пострадали компании, работающие на рынках капитала, поставщики финансовых услуг и сектор потребительского кредитования.

Скептицизм инвесторов обусловлен двумя глобальными факторами: опасениями относительно влияния войны на Ближнем Востоке на мировую экономику, а также осознанием того, что традиционные финансовые учреждения гораздо теснее связаны с рискованным сектором частного кредитования, чем считалось ранее.

Переоценка залогов и долговой пузырь

Масштабы проблемы продемонстрировал недавний отчет рейтингового агентства Moody's, согласно которому по состоянию на июнь 2025 года американские банки выдали частным кредитным организациям кредиты на сумму почти 300 миллиардов долларов.

Сигналом к панике стали действия JPMorgan Chase. После анализа рыночных потрясений, связанных с компаниями-разработчиками программного обеспечения, крупнейший банк США был вынужден снизить оценочную стоимость части кредитов, выданных фондам частного кредитования.

Бруно Шнеллер, управляющий директор Erlen Capital Management, отмечает, что подобные действия крупных игроков являются признаком системных проблем: «Когда такая крупная организация, как JPMorgan, начинает понижать оценку сделок, рынки обращают на это внимание, поскольку возникает вероятность, что другие впоследствии будут вынуждены поступить так же».

Он объясняет логику спекулянтов: поскольку напрямую открыть короткую позицию по непрозрачным частным фондам сложно, инвесторы наносят удар по их кредиторам. «Если инвесторы обеспокоены тем, что оценки по всей системе могут измениться, самый простой способ хеджировать этот риск — использовать ликвидные инструменты, такие как акции банков, страховщиков и финансовые индексы», — добавляет Шнеллер. По его словам, открытие коротких позиций в финансовом секторе является для спекулянтов способом адаптировать свои портфели к потенциальной рецессии.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами