$500 млн ликвидаций на фоне роста биткоина и штраф криптобиржи Bithumb на $24 млн: что нового

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост биткоина до $76 000 привел к ликвидации на полмиллиарда долларов

Ночью 17 марта цена биткоина в моменте достигла отметки в $76 000. Ралли продолжается уже восьмой день подряд.

За последние сутки на крипторынку были принудительно закрыты позиции на общую сумму почти $500 млн. Главный удар пришелся на «шортистов» — тех, кто открывал короткие позиции, ожидая коррекции цены.

Распределение ликвидаций:

Короткие позиции (Short): потери составили $329,09 млн.

Длинные позиции (Long): несмотря на рост рынка, ликвидированы позиции на $161,76 млн.

Ущерб зафиксировал 127 126 трейдеров.

В разрезе активов больше всего потерь пришлось на лидеров рынка. Ликвидации по биткоину составили $181,69 млн, а за Ethereum — $166,59 млн.

Интересно, что, несмотря на уверенный рост курса, общий настрой инвесторов остается осторожным. Индекс страха и алчности находится на уровне 44 пунктов, что соответствует зоне страха.

Хотя за последнюю неделю показатель вырос на 17 пунктов, рынок еще не перешел в фазу эйфории. Это свидетельствует о том, что многие игроки по-прежнему не верят в устойчивость текущего ралли и опасаются внезапного обвала.

К моменту написания новости цена биткоина составляет $74 251. За сутки актив вырос на 0,79%.

Рекордный штраф в Южной Корее: криптобиржу Bithumb наказали на $24 млн за нарушения

Южнокорейская криптобиржа Bithumb оказалась в центре громкого скандала. Финансовые регуляторы страны наложили на платформу беспрецедентный штраф в размере 36,8 млрд вон (около $24,5 млн) и ввели жесткие ограничения на ее деятельность.

Причиной санкций стало систематическое пренебрежение правилами противодействия отмыванию денег (AML), сообщает агентство Yonhap.

В ходе проверки государственные органы выявили потрясающее количество нарушений — 6,65 млн случаев. Большинство из них касаются:

Ненадлежащая проверка лиц клиентов (процедуры KYC).

Нарушения лимитов на транзакции.

Несоблюдение стандартов денежной отчетности.

В частности, биржа обработала более 45 тысяч переводов, связанных с 18 иностранными криптосервисами, которые не имели официальной регистрации в Южной Корее. Регуляторы подчеркнули, что неоднократно просили Bithumb прекратить сотрудничество с нелегальными партнерами, однако руководство биржи игнорировало эти требования.

Кроме финансового взыскания, Подразделение финансовой разведки (FIU) ввело ограничение сроком на полгода — с 27 марта по 26 сентября 2026 года.

Инвестиционный бум: криптофонды привлекли более $1 млрд в неделю на фоне запуска новых ETF

Криптовалютные инвестиционные продукты показывают устойчивую положительную динамику. По данным аналитиков CoinShares, в течение недели с 9 по 13 марта приток капитала в сектор составил $1,06 млрд. Это уже третья подряд неделя активного роста интереса со стороны крупных игроков.

Общий объем активов под управлением (AUM) увеличился на 9,4%, достигнув поразительной отметки в $140 млрд.

Абсолютным лидером остается американский рынок, обеспечивший 96% всех поступлений. Другие регионы продемонстрировали более скромные результаты:

Гонконг: $23,1 млн.

Канада: $19,4 млн.

Швейцария: $10,4 млн.

В Германии впервые с начала 2026 года зафиксирован негативный тренд — за неделю инвесторы вывели из фондов $17,1 млн.

Инвесторы продолжают делать ставку на лидеров рынка, рассматривая их как защитные активы в условиях экономической турбулентности.

Биткоин привлек $793 млн. Суммарный приток за последние три недели составил $2,2 млрд, что позволило почти полностью нивелировать предыдущий период затяжного оттока средств. Интересно, что инструменты для ставок на падение (short-bitcoin) также получили небольшую поддержку в $8,1 млн.

Фонды на базе Ethereum пополнились на $315 млн. Мощным стимулом стал запуск нового продукта от финансового гиганта BlackRock. 12 марта на бирже Nasdaq стартовали торги iShares Staked Ethereum Trust (ETHB), который только за первые дни собрал более $45,65 млн.

В противоположность общему оптимизму, интерес к XRP продолжает угасать. Продукты на базе этого актива теряют средства вторую неделю подряд — на этот раз отток составил $76 млн.

Аналитики отмечают, что такое распределение свидетельствует о концентрации капитала в наиболее надежных и ликвидных инструментах, особенно после появления новых регулируемых продуктов от институциональных гигантов.

Криптогигант Strategy наращивает резервы: приобретено еще 22 337 BTC на $1,57 млрд

Компания Strategy продолжает свою агрессивную стратегию накопления первой криптовалюты. Только за одну неделю, с 9 по 15 марта 2026 года, фирма Майкла Сейлора пополнила свои запасы на 22 337 BTC, инвестировав в актив впечатляющие $1,57 млрд.

Общие крипторезервы Strategy достигли отметки в 761 068 BTC.

Эта закупка стала одной из пяти крупнейших в истории компании. Вот ключевые цифры сделки:

Средняя цена покупки составила $70194 за монету. Интересно, что это значительно ниже средней стоимости всего портфеля фирмы, которая сейчас составляет $75 696.

Общие расходы: с августа 2020 года Strategy направила на покупку биткоинов в общей сложности $57,61 млрд.

Для финансирования такого масштабного соглашения компания привлекла средства через фондовый рынок:

$1,18 млрд было получено от продажи 11,9 млн привилегированных акций Stretch (STRC).

$396 млн принесло размещение 2,8 млн обыкновенных акций класса MSTR.

Основатель компании Майкл Сейлор отметил, что инструменты STRC сейчас демонстрируют самую высокую ликвидность среди привилегированных бумаг на рынке.

Стоит отметить, что Strategy не сбавляет обороты: только неделей ранее компания отчитывалась о приобретении 17 994 BTC за $1,28 млрд. Последовательность таких действий подчеркивает непоколебимую веру руководства компании в долгосрочный потенциал биткоина как основного резервного актива.