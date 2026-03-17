Mozilla убрала лису из логотипа Firefox: очередной маркетинговый ход или подготовка к редизайну

Компания Mozilla заменила знаменитый логотип браузера Firefox с лисой на своих страницах в большинстве социальных сетей на обычный фиолетовый шар, что вызвало волну недовольства среди пользователей. Разработчики обещают вернуть символ на следующей неделе, тогда как сообщество подозревает искусственный подогрев интереса перед масштабным обновлением интерфейса и ребрендингом.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Исчезновение символа и реакция социальных сетей

В эти выходные с официальных аккаунтов Firefox в Instagram, Bluesky, Threads и на форуме Reddit (в разделе r/firefox) исчезла узнаваемая огненная лиса. Вместо нее на аватарах появилась лишь фиолетовая светящаяся сфера — фактически это глобус из старого логотипа, лишенный каких-либо других элементов: самой лисы, огня и хвоста. Единственной крупной платформой, где сохранился старый дизайн, остается сеть X (бывший Twitter), однако исключительно из-за того, что компания прекратила там активность.

В Instagram-аккаунте появилось короткое видео с подписью: «Скоро вернусь, эта огненная лиса пошла немного побродить». На платформах Threads и Bluesky представители компании были немного конкретнее, уточнив, что символ «взял перерыв» и вернется на следующей неделе. Смена аватаров в основном вызвала раздражение аудитории: на Reddit публикация под названием «Верните лису» всего за сутки собрала более 2500 голосов поддержки.

Искусственный ажиотаж и обновление «Nova»

Пользователи и разработчики быстро распознали в этих действиях классический вирусный маркетинг. «Они убирают лису, все возмущаются или проявляют интерес, тема попадает в тренды социальных сетей, и они возвращают её, когда к ней приковано всеобщее внимание», — отметил один из самых популярных комментаторов на Reddit.

Такие изменения логотипа совпадают по времени с внутренней разработкой масштабного обновления интерфейса Firefox, получившего кодовое название Nova. Известно, что этот редизайн предполагает смягчение внешнего вида браузера и добавление пастельных градиентов по всему интерфейсу. Поэтому обновление логотипа параллельно с выпуском Nova выглядело бы вполне логичным шагом. Последний раз компания обновляла свою иконку семь лет назад, в 2019 году, сделав изображение лисы более плоским и упрощенным.

Кроме того, в конце 2025 года разработчики уже представили нового талисмана по имени Kit, который пока используется только на экранах приветствия (онбординга) и в брендовых материалах. Издание OMG Ubuntu предполагает, что именно этот персонаж может стать основой для обновленного главного логотипа браузера, вместо того, чтобы оставаться исключительно элементом второстепенной графики.

Системный кризис и финансовая зависимость от Google

Попытки привлечь внимание аудитории с помощью смены аватаров происходят на фоне худших рыночных показателей в истории браузера. По состоянию на начало 2026 года глобальная рыночная доля Firefox упала ниже 3%, в то время как Google Chrome удерживает более 65% рынка. При этом финансовое выживание Mozilla критически зависит именно от корпорации Google: согласно финансовым отчетам, около 85% всех доходов Mozilla формируются за счет соглашения, по которому поисковик Google установлен по умолчанию в Firefox.

Более того, недавние утечки ранних макетов дизайна «Nova» показывают, что разработчики фактически отказываются от собственной идентичности. Новый интерфейс Firefox с его «плавающими островками», вертикальными вкладками и динамическими цветами, подстраивающимися под обои рабочего стола, является копией языка дизайна Google Material You и подходов конкурентного браузера Arc.