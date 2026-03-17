17 марта 2026, 10:32 Читати українською

Где люди станут богаче к 2030 году: рейтинг стран с самым быстрым ростом ВВП

ВВП на душу населения является одним из наиболее широко используемых показателей уровня жизни, измеряющего, сколько экономического производства создает экономика на человека. Эта визуализация оценивает страны, которые, по прогнозам, увидят скорейший рост ВВП на душу населения между 2026 и 2030 годами, пишет Visualcapitalist.

ВВП на душу населения является одним из наиболее широко используемых показателей уровня жизни, измеряющего, сколько экономического производства создает экономика на человека.

Страны с развивающейся экономикой лидируют

Многие страны с самым быстрорастущим ВВП на душу населения являются странами с развивающейся экономикой. Молдова лидирует в рейтинге с прогнозируемым ростом на 53% между 2026 и 2030 годами.

Другие сильные результаты включают Гайану, Туркменистан, Сербию и Армению, отражающую сочетание структурных реформ, экспорта товаров и расширение промышленности.

Особенно выделяется Гайяна благодаря своим стремительным растущим нефтяным секторам, что помогло превратить страну в одну из самых быстрорастущих экономик в мире.

Европа доминирует в рейтинге роста

Несколько европейских экономик входят в топ-25, особенно в Восточной и Юго-Восточной Европе. Такие страны, как Сербия, Албания, Болгария, Польша, Литва и Эстония, являются одними из самых быстрорастущих.

Многие из этих экономик получают выгоду от более глубокой интеграции с Европейским Союзом, роста инвестиций и текущей экономической модернизации.

Читайте: Китай, США и Индия будут формировать почти 50% мирового экономического роста к 2030 году

Состоятельные экономики ведут к абсолютным прибылям

В то время как развивающиеся рынки доминируют в процентном рейтинге роста, более богатые экономики лидируют при измерении абсолютного увеличения дохода на человека.

Прогнозируется, что такие страны как Лихтенштейн, Исландия, Ирландия и Катар прибавят десятки тысяч долларов к ВВП на душу населения между 2026 и 2030 годами.

Исландия, Гайяна и Литва фигурируют в обоих рейтингах, подчеркивая редкое сочетание быстрого роста и значительного роста стоимости в долларах на человека.

Откуда данные

Данные для этой визуализации поступают из Международного валютного фонда (МВФ). Показатели ВВП на душу населения измеряются в текущих долларах США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Новости по теме
Все новости
