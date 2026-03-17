17 марта 2026, 10:10 Читати українською

Вознаграждение 500 фунтов: В Британии придумали новый способ борьбы с незаконным выбрасыванием мусора

Сельский совет в Великобритании, столкнувшийся с проблемой незаконного выброса мусора, объявил о вознаграждении в размере до 500 фунтов стерлингов тем, кто предоставит информацию, которая поможет установить и наказать нарушителей. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на BBC.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Борьба с мусором

В совете округа Ист-Хэмпшир отметили, что с апреля по декабрь 2025 года на территории района зафиксировали 945 случаев незаконного сброса отходов.

Власти также напомнили об инциденте в сентябре, когда на уборку обочины дороги пришлось потратить более 18 тысяч фунтов стерлингов. Там образовались две кучи мусора высотой более 2,4 метра.

Подобные программы вознаграждений уже вводили и другие местные органы власти, однако обычно суммы составляли всего 100−200 фунтов. В Ист-Гемпшире решили повысить размер выплаты, чтобы активнее привлечь жителей к борьбе с нарушениями.

В совете отмечают, что незаконный выброс отходов остается для района хронической проблемой. Чаще всего мусор оставляют в отдаленных местах, преимущественно ночью.

Член исполнительного комитета совета Ник Дрю отметил, что особенно досадно видеть замусоренные территории в местах, куда люди приезжают насладиться природой Национального парка Саут-Даунс.

«Многие люди убеждены, что нужно действовать активнее. Программа вознаграждений может стать одним из инструментов, который поможет нам эффективнее бороться с этой проблемой», — сказал он.

Один из крупнейших случаев незаконного сброса отходов произошел в сентябре возле города Олтон на обочине дороги A31. Там обнаружили около 15 тонн мусора, среди которого были и материалы с асбестом.

Ранее, в 2024 году, власти также сообщали о случаях незаконного сброса и сжигания отходов на границе графств Западный Сассекс и Гэмпшир — в районе Rowlands Castle и вдоль дороги A272.

В местном совете уточнили, что вознаграждение будут выплачивать только за информацию, которая поможет привлечь нарушителей к ответственности — через штрафы или судебные санкции.

В то же время ответственность могут понести и владельцы жилья, если их отходы окажутся на нелегальной свалке, а они не проверили, имеет ли перевозчик мусора необходимую лицензию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
