61,5% поляков поддерживают украинцев, но треть против — результаты исследования

Большинство жителей Польши положительно относятся к присутствию украинцев в стране и их интеграции в общество. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса компании United Surveys, проведенного для портала Wirtualna Polska, пишет The-Warsaw.

Как поляки оценивают эту ситуацию

61,5% респондентов положительно оценивают присутствие и интеграцию украинцев в Польше. При этом 14,3% выбрали вариант «однозначно положительно», а 47,2% — «скорее положительно».

Негативно ситуацию оценил примерно каждый третий участник опроса — 33,8%. Из них 22,3% ответили «скорее негативно», а 11,5% — «однозначно негативно». Еще 4,7% опрошенных не смогли однозначно ответить на этот вопрос.

Мнения заметно различаются в зависимости от политических взглядов. Среди сторонников правящей коалиции — «Koalicja Obywatelska», «Trzecia Droga» и «Lewica» — 83% респондентов оценивают присутствие граждан Украины положительно. В этой группе только 16% имеют негативное отношение.

Среди избирателей оппозиции — «Право и справедливость» и «Конфедерация» — оценки более разделились. 51% из них оценивают ситуацию положительно, однако доля критических мнений значительно выше — 42%. При этом каждый пятый сторонник оппозиции, то есть 20%, оценивает присутствие украинцев «однозначно негативно».

Когда проводился опрос

Опрос United Surveys для Wirtualna Polska проводился с 27 февраля по 1 марта 2026 года.