UniCredit начинает враждебное поглощение Commerzbank несмотря на сопротивление Берлина

Итальянская финансовая группа UniCredit инициировала добровольное предложение об обмене акциями с целью поглощения немецкого Commerzbank, оценив этот актив в 35 миллиардов евро . Этот шаг направлен на то, чтобы легально обойти антимонопольные ограничения законодательства ФРГ на фоне категорического несогласия со стороны правительства Германии. Об этом сообщает пресс-служба UniCredit 16 марта.

Финансовые условия и оценка актива

Руководство UniCredit предложило действующим акционерам Commerzbank обменять их ценные бумаги по коэффициенту 0,485 новой акции итальянского банка за одну акцию немецкого. По расчетам издания Handelsblatt, такая пропорция эквивалентна цене 30,80 евро за акцию, что включает минимальную премию в 4% по сравнению с ценой закрытия торгов в прошлую пятницу. В целом сделка предполагает оценку всего Commerzbank на уровне 35 миллиардов евро.

Юридические маневры для преодоления 30-процентного барьера

В настоящее время итальянская группа уже контролирует около 26% акций Commerzbank, а с учетом других финансовых инструментов ее доля достигает 29,9%. Согласно немецкому закону о поглощениях, превышение порога в 30% автоматически обязывает компанию выставить обязательное предложение о выкупе всех акций.

Ситуация осложняется тем, что Commerzbank параллельно проводит собственную программу обратного выкупа. В связи с уменьшением общего количества ценных бумаг в обращении доля владения UniCredit механически растет, вынуждая итальянцев постоянно продавать часть своего портфеля, чтобы случайно не пересечь 30-процентную отметку. Официальное добровольное предложение отменяет эту необходимость, позволяя банку легально аккумулировать акции на рынке без получения формального контрольного пакета на текущем этапе. Для проведения необходимой докапитализации UniCredit созывает внеочередное собрание акционеров, которое должно состояться не позднее 4 мая 2026 года.

Угроза увольнений и сопротивление со стороны сотрудников

Планы поглощения разрабатывались в Милане ещё с осени 2024 года. Генеральный директор UniCredit Андреа Орчел публично оправдывает агрессивную экспансию тем, что Европе якобы нужны более крупные банки для конкуренции с мощными американскими финансовыми гигантами. Итальянцы уже имеют опыт работы в Германии после приобретения Hypovereinsbank (HVB) в 2005 году, и Орчел видит потенциал в объединении баз частных клиентов и среднего бизнеса.

Однако руководство Commerzbank и правительство Германии, владеющее около 12 % акций банка, резко выступают против этой сделки. Немецкий профсоюз Ver.di уже предупредил, что поглощение неизбежно приведет к массовым сокращениям среди 42 000 сотрудников банка, ссылаясь на негативный опыт массовых увольнений после покупки HVB.

Регуляторные ограничения и «альтернативные варианты»

В своих многостраничных юридических оговорках UniCredit отмечает, что предложение регулируется Федеральным управлением финансового надзора Германии и частично правилами США, однако новые акции не будут регистрироваться в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года. Показательно, что итальянский кредитор юридически оставляет за собой право тайно скупать акции Commerzbank на бирже или вне ее параллельно с действием официального предложения, что позволит ему вести двойную игру.

Открытый конфликт с правительством ФРГ

В день публикации предложения руководство Commerzbank выпустило официальный пресс-релиз, в котором прямо назвало действия UniCredit «нежелательной попыткой поглощения», которая не была предварительно согласована и не содержит базовых условий для создания совместной стоимости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) еще в марте 2025 года дал итальянцам разрешение на консолидацию до 29,9% акций, устранив ключевое бюрократическое препятствие, однако тогда Андреа Орчел взял тактическую паузу, отложив окончательное решение на 2026 год. Нынешний маневр вызвал резкую реакцию в Берлине: немецкое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем остро критикует действия Милана, расценивая их как недружелюбную атаку на национальный финансовый сектор. Под ударом оказались интересы не только суверенного государства, но и других крупных институциональных игроков, таких как BlackRock, владеющая почти 6% акций Commerzbank.