UniCredit начинает враждебное поглощение Commerzbank несмотря на сопротивление Берлина

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 марта 2026, 19:05

UniCredit начинает враждебное поглощение Commerzbank несмотря на сопротивление Берлина

Итальянская финансовая группа UniCredit инициировала добровольное предложение об обмене акциями с целью поглощения немецкого Commerzbank, оценив этот актив в 35 миллиардов евро. Этот шаг направлен на то, чтобы легально обойти антимонопольные ограничения законодательства ФРГ на фоне категорического несогласия со стороны правительства Германии. Об этом сообщает пресс-служба UniCredit 16 марта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовые условия и оценка актива

Руководство UniCredit предложило действующим акционерам Commerzbank обменять их ценные бумаги по коэффициенту 0,485 новой акции итальянского банка за одну акцию немецкого. По расчетам издания Handelsblatt, такая пропорция эквивалентна цене 30,80 евро за акцию, что включает минимальную премию в 4% по сравнению с ценой закрытия торгов в прошлую пятницу. В целом сделка предполагает оценку всего Commerzbank на уровне 35 миллиардов евро.

Юридические маневры для преодоления 30-процентного барьера

В настоящее время итальянская группа уже контролирует около 26% акций Commerzbank, а с учетом других финансовых инструментов ее доля достигает 29,9%. Согласно немецкому закону о поглощениях, превышение порога в 30% автоматически обязывает компанию выставить обязательное предложение о выкупе всех акций.

Ситуация осложняется тем, что Commerzbank параллельно проводит собственную программу обратного выкупа. В связи с уменьшением общего количества ценных бумаг в обращении доля владения UniCredit механически растет, вынуждая итальянцев постоянно продавать часть своего портфеля, чтобы случайно не пересечь 30-процентную отметку. Официальное добровольное предложение отменяет эту необходимость, позволяя банку легально аккумулировать акции на рынке без получения формального контрольного пакета на текущем этапе. Для проведения необходимой докапитализации UniCredit созывает внеочередное собрание акционеров, которое должно состояться не позднее 4 мая 2026 года.

Угроза увольнений и сопротивление со стороны сотрудников

Планы поглощения разрабатывались в Милане ещё с осени 2024 года. Генеральный директор UniCredit Андреа Орчел публично оправдывает агрессивную экспансию тем, что Европе якобы нужны более крупные банки для конкуренции с мощными американскими финансовыми гигантами. Итальянцы уже имеют опыт работы в Германии после приобретения Hypovereinsbank (HVB) в 2005 году, и Орчел видит потенциал в объединении баз частных клиентов и среднего бизнеса.

Однако руководство Commerzbank и правительство Германии, владеющее около 12 % акций банка, резко выступают против этой сделки. Немецкий профсоюз Ver.di уже предупредил, что поглощение неизбежно приведет к массовым сокращениям среди 42 000 сотрудников банка, ссылаясь на негативный опыт массовых увольнений после покупки HVB.

Регуляторные ограничения и «альтернативные варианты»

В своих многостраничных юридических оговорках UniCredit отмечает, что предложение регулируется Федеральным управлением финансового надзора Германии и частично правилами США, однако новые акции не будут регистрироваться в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года. Показательно, что итальянский кредитор юридически оставляет за собой право тайно скупать акции Commerzbank на бирже или вне ее параллельно с действием официального предложения, что позволит ему вести двойную игру.

Открытый конфликт с правительством ФРГ

В день публикации предложения руководство Commerzbank выпустило официальный пресс-релиз, в котором прямо назвало действия UniCredit «нежелательной попыткой поглощения», которая не была предварительно согласована и не содержит базовых условий для создания совместной стоимости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) еще в марте 2025 года дал итальянцам разрешение на консолидацию до 29,9% акций, устранив ключевое бюрократическое препятствие, однако тогда Андреа Орчел взял тактическую паузу, отложив окончательное решение на 2026 год. Нынешний маневр вызвал резкую реакцию в Берлине: немецкое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем остро критикует действия Милана, расценивая их как недружелюбную атаку на национальный финансовый сектор. Под ударом оказались интересы не только суверенного государства, но и других крупных институциональных игроков, таких как BlackRock, владеющая почти 6% акций Commerzbank.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами