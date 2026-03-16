українська
16 марта 2026, 18:06 Читати українською

В Україні почнуть анульовувати ліцензії автоперевізників, які беруть на роботу водіїв не офіційно

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте при поддержке Министерства развития общин и территорий приступила к тестированию системы автоматического контроля за законностью трудоустройства водителей. Отныне наличие официального трудового договора станет жестким и безальтернативным критерием для сохранения права компаний на осуществление пассажирских и грузовых рейсов. Об этом сообщает Укртрансбезопасность.

Механизм проверки: интеграция баз данных

В рамках обновления Единого комплекса информационных систем (ЕКИС) ведомства внедряется алгоритм перекрестного мониторинга. Информация о водителях, содержащаяся в лицензионных делах транспортных компаний, будет в автоматическом режиме сверяться с реестрами Государственной налоговой службы Украины. Завершение технических настроек и ориентировочная дата полноценной доступности системы приходятся на 16 марта.

Ультиматум для лицензиатов

С момента запуска обновления в личных кабинетах перевозчиков в системе ЕКИС будет отображаться актуальный статус трудоустройства каждого закрепленного работника. Хотя требование о наличии официального трудового договора формально существовало в лицензионных условиях и ранее, теперь его нарушение сделает невозможной дальнейшую операционную деятельность. Регулятор обязывает транспортные компании самостоятельно провести аудит своих баз данных и урегулировать отношения с персоналом в соответствии с действующим законодательством, в противном случае выполнение перевозок будет заблокировано.

Официальные мотивы регулятора

Согласно заявлениям ведомства, ужесточение административного контроля направлено на трансформацию рынка автоперевозок. Среди основных задач инициативы называются обеспечение равных конкурентных условий для легального бизнеса, общее повышение прозрачности отрасли и полная ликвидация схем с использованием фиктивных трудовых отношений.

Кадровый кризис и влияние мобилизации

Регуляторная инициатива «Укртрансбезопасности» реализуется на фоне острого дефицита кадров в транспортно-логистической отрасли Украины. По данным профильных министерств и конфедераций работодателей, по состоянию на 2024−2026 годы общий дефицит водителей грузовиков достигает 25% (около 30−40 тысяч специалистов), а в секторе городских пассажирских перевозок дефицит составляет до 30%. Главным триггером этого кадрового голода является усиление мобилизационных процессов. Значительная часть водителей сознательно избегает официального трудоустройства, поскольку это требует пребывания на воинском учете и обновления данных в ТЦК. До сих пор «теневая» занятость оставалась для многих транспортных предприятий единственным способом удержать работников и не допустить остановки автопарков.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Новости по теме
Все новости
