Нацбанк определил, сколько будут стоить доллар и евро во вторник, 17 марта. Согласно данным на сайте НБУ, гривна немного подорожала.
Официальный курс валют: доллар, евро, польский злотый
Курс доллара
На вторник НБУ установил следующий курс доллара: 44,08 грн. Это на 6 копеек меньше, чем в понедельник (44,14).
Исторический максимум доллара: 44,16 (13.03.2026).
Курс евро
В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке 50,58 грн, что на 9 копеек меньше, чем в понедельник (50,67).
Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Официальный курс польского злотого на вторник: 11,87 грн (в понедельник курс составлял 11,84 грн).
Источник: Минфин
