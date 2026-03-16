Официальный курс валют: доллар, евро, польский злотый

Нацбанк определил, сколько будут стоить доллар и евро во вторник, 17 марта. Согласно данным на сайте НБУ, гривна немного подорожала.

На вторник НБУ установил следующий курс доллара: 44,08 грн. Это на 6 копеек меньше, чем в понедельник (44,14).

Исторический максимум доллара: 44,16 (13.03.2026).

В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке 50,58 грн, что на 9 копеек меньше, чем в понедельник (50,67).

Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на вторник: 11,87 грн (в понедельник курс составлял 11,84 грн).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту