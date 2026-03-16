В Украине расширен список стратегических предприятий — кто еще будет иметь право на бронь

Кабинет министров признал стратегическими предприятия, осуществляющие топографо-геодезическую и картографическую деятельность. Соответствующее постановление от 12 марта 2026 г. № 330 обнародовано на Правительственном портале .

«Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 г. № 83, дополнить разделом следующего содержания: «Предприятия, осуществляющие топографо-геодезическую и картографическую деятельность», — говорится в документе.

