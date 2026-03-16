Сможет ли война в Иране разогнать мировую инфляцию

Опасения по поводу возможного возобновления инфляции сдерживают надежды на снижение процентных ставок в ведущих экономиках мира в этом году. Центральные банки США, ЕС, Великобритании, Канады и других стран готовятся вынести свои первые официальные заключения относительно угроз, связанных с конфликтом вокруг Ирана, пишет The Financial Times. «Минфин» публикует перевод статьи.

Центробанки пересмотрят ставки

После значительного успеха в борьбе с инфляцией, вызванной пандемией COVID-19, Федеральная резервная система США, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Канады и другие ключевые финансовые институты проведут заседания на фоне растущей неопределенности на глобальных рынках.

Текущая экономическая ситуация заметно отличается от той, что привела к двузначным уровням инфляции во многих странах с 2021 года после пандемии и российского вторжения в Украину. Рынок труда ослаблен, денежно-кредитная политика ужесточена, а инфляция снижается уже три года подряд.

Тем не менее, экономисты частного сектора снова начали повышать свои прогнозы по инфляции, снижая при этом ожидания по экономическому росту. Они видят риск затяжного роста цен на сырье, который может усилить инфляционные ожидания и поставить под угрозу цели центральных банков.

«Центральные банки не могут игнорировать этот вопрос, учитывая недавние события», — отметил Йенс Ларсен, экс-сотрудник Банка Англии, ныне работающий в Eurasia Group. «Мы можем столкнуться с более продолжительными перебоями в работе и серьезными шоками в нефтегазовой отрасли, что увеличит риски инфляции».

Опрос, проведенный Consensus Economics в четверг, показал, что аналитики повысили свои прогнозы по инфляции на 2026 год для стран G7 и Западной Европы. Экономисты теперь ожидают, что инфляция в еврозоне в этом году составит в среднем 2,1%, что чуть выше целевого показателя ЕЦБ в 2%.

Согласно опросу, прогнозы по инфляции в Великобритании на 2026 год составляют 2,6%, что выше предыдущей оценки в 2,5%. В США ожидается рост цен на 2,7%, что на 0,1 процентного пункта выше февральского прогноза.

«Чем дольше это будет продолжаться и чем выше будут цены на нефть… тем больше будут беспокоиться центральные банки», — подчеркнул Мори Обстфельд, бывший главный экономист МВФ и ныне профессор экономики в Калифорнии.

Федеральная резервная система, ЕЦБ, Банк Англии и Банк Канады, как ожидается, оставят свою политику без изменений на этой неделе. Однако цена на нефть около 100 долларов за баррель, резкий рост цен на газ в Европе и Азии, а также потенциальная нехватка удобрений привели к пересмотру рыночных ожиданий относительно ставок в конце года.

Трейдеры закладывают в свои прогнозы по крайней мере одно повышение ставки ЕЦБ до конца года и предполагают, что Банк Англии также поднимет ставку. Накануне атак США и Израиля на Иран трейдеры ожидали двух снижений ставки Банком Англии с 3,75% и сохранения ЕЦБ без изменений.

Хотя цены на бензин резко выросли, США менее подвержены влиянию роста цен на нефть и газ, чем Европа, так как являются чистым экспортером энергоносителей. Однако рыночные ставки на сроки следующего снижения процентной ставки ФРС также значительно изменились.

Согласно данным CME Group, 47% трейдеров, торгующих на процентном рынке, считают, что к концу года в США не будет снижения ставок, по сравнению с 5% месяцем ранее.

На этой неделе также пройдут заседания центральных банков Японии, Австралии, Швеции и Швейцарии.

Отличия от прошлого витка инфляции

Нынешний энергетический шок напоминает ситуацию четырехлетней давности после начала войны в Украине, но Пол Холлингсворт из BNP Paribas указывает на «фундаментальные различия», которые делают широкомасштабную инфляционную волну менее вероятной.

Четыре года назад инфляция уже росла до вторжения россии, когда экономика восстанавливалась после локдаунов, у домохозяйств были сбережения, а цепочки поставок были нарушены. В 2022 году денежно-кредитная политика оставалась стимулирующей с низкими или отрицательными процентными ставками. Сейчас политика нейтральная или ограничительная, а бюджетные дефициты резко сократились.

Рынок труда в 2022 году боролся с отложенным спросом, предлагая щедрые повышения зарплат и привлекательные стартовые оклады, что подпитывало спираль «зарплата — цена». Сейчас ситуация на рынке труда более гибкая, что снижает риски ускоренного роста зарплат. Количество вакансий сократилось почти вдвое в Великобритании и США, а в еврозоне уровень вакансий снизился с 3,3% во втором квартале 2022 года до 2,2% в четвертом квартале.

«Этот инфляционный шок будет отличаться от предыдущего, несмотря на схожесть в масштабах повышения цен на энергоносители», — отметил Джеймс Смит из ING. «В те времена рабочие могли менять работу и добиваться более высоких зарплат, чтобы сохранить доходы. Сегодня это сложнее».

Тем не менее, масштаб энергетического кризиса представляет серьезную опасность, если он затянется.

Если Ормузский пролив останется закрытым, «последствия могут быть даже хуже, чем от прекращения поставок российских энергоносителей», — заявил Нил Ширинг из Capital Economics. «Ключевым вопросом является продолжительность конфликта».

Ситуация осложняется завышенными инфляционными ожиданиями потребителей, которые все еще ощущают последствия резкого роста цен за последние пять лет. В Великобритании и ЕС потребительские цены выросли примерно на 20% по сравнению с концом 2021 года. Рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, по данным Financial Times, составил более 30% в ЕС и Великобритании и 18% в США.

Некоторые политики опасаются, что инфляционные ожидания могут быстро вырасти при новом скачке цен на сырье и продукты питания.