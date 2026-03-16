16 марта 2026, 15:34

Кийосаки снова обещает мировой экономический кризис и советует спасаться стратегией Баффета

Автор книги о личных финансах «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки пообещал своим подписчикам мировой экономический кризис и посоветовал спасаться, используя стратегию одного из самых богатых инвесторов в мире — Уоррена Баффетта.

Что советует Кийосаки

По словам Кийосаки, руководитель инвестиционной компании Berkshire Hathaway Баффетт обычно покупает акции недооцененных компаний с сильными фундаментальными показателями и удерживает годами, и даже десятилетиями.

Писатель назвал Баффетта ярким примером того, как опытные инвесторы готовятся к крупным спадам на рынках — они держат большие объемы наличных денег в ожидании лучших возможностей.

Создание больших резервов наличных денег даст инвесторам возможность купить активы на спаде, во время панических распродаж на рынках, объявил Кийосаки. Он верит, что биткоин, золото и серебро могут значительно вырасти в цене, поскольку финансовый кризис заставит инвесторов искать альтернативные средства сохранения сбережений.

Кризис может перенаправить внимание инвесторов на активы, функционирующие вне традиционных финансовых систем, а именно в биткоин и драгоценные металлы.

«Наличные — это не мусор во время обвала. Почему Уоррен Баффет продал акции и облигации и теперь хранит миллиарды в наличных? Потому что держит свои деньги наготове для покупки ценных активов после обвала. На прошлой неделе я потратил миллионы на покупку нефтяных скважин, золота, серебра и биткоинов. Уверен, что после крупного обвала цены на золото, серебро и биткоин вырастут. Но я могу ошибаться. Пока Иран продолжает обстреливать нефтяные танкеры в Ормузском проливе, цены на нефть с моих техасских скважин продолжают расти», — написал Кийосаки.

InvestMarket от «Минфина» — онлайн-навигатор по рынку инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
